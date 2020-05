'Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto': Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a negar que tenga algún tipo de implicación o vínculo con la incursión armada que ocurrió en Venezuela el pasado domingo.

Durante una entrevista con 'Fox News', Trump declaró que si quisiera ir a Venezuela, "no lo haría en secreto".



Y luego agregó: "Yo no mandaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería un ejército (...) y eso sería llamado una invasión", agregó el mandatario de los estadounidenses, quien ha sido señalado por el régimen de Nicolás Maduro de estar implicado en esta operación.



Estas declaraciones de Trump se conocen luego de que el estratega político venezolano J.J. Rendón, responsable del Comité de Estrategia de Juan Guaidó, admitiera que firmó un contrato con un representante militar de la firma estadounidense Silvercorp para que se llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios venezolanos.

Maduro arremete contra Guaidó y Estados Unidos

Nicolás Maduro apuntó directamente este jueves al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por esta operación, que tuvo lugar en las costas de los estados de La Guaira y Aragua. Por el momento, el opositor Guaidó ha guardado silencio.



"Es capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político, ¿quién hace eso en el mundo? Firmar un contrato con un mercenario para que mate a su contendiente político", dijo Maduro sobre Guaidó en una entrevista con la televisión multiestatal 'Telesur'.



"Es un criminal, él lo hizo, preparó mi asesinato", añadió el gobernante en referencia a Guaidó. Las autoridades venezolanas frustraron una incursión marítima en el estado de La Guaira y acusó al sector de la oposición que se agrupa bajo la figura de Guaidó, a Estados Unidos y a Colombia, por la operación.



Maduro también insistió en que Estados Unidos participó de alguna manera en los ataques, al tiempo que señaló al diplomático James Story, a quien el presidente Donald Trump nominó como embajador para Venezuela, de tener "las manos metidas" en la operación.



"Es el responsable de esta incursión fracasada, tiene metidas las manos, los pies y todo el cuerpo", dijo. Story es desde julio de 2018 el encargado interino de negocios -el más alto cargo en ausencia de embajador- de la Embajada de Estados Unidos en

Venezuela.



Primero, desempeñó su cargo en Caracas y ahora lo hace desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El Gobierno venezolano expulsó a Story del país en enero de 2019, después de que Trump reconociera como presidente interino a Juan Guaidó.



INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP