Senador Leahey repudia violaciones cometidas por militares colombianos

El duro comunicado que sacó el miércoles el senador demócrata Patrick Leahy puso a muchos a pensar si la ayuda militar que le da Estados Unidos a Colombia está en riesgo como consecuencia de los reportes de dos casos de violación sexual contra menores de edad en los que se acusa a miembros del Ejército.



Leahy, uno de los senadores más poderoso en el Congreso y que ocupa la vicepresidencia del Comité de Apropiaciones, precisamente la que se encarga de autorizar los fondos que anualmente se le entregan al país, afirma estar "perturbado" por las revelaciones al tratarse de Colombia, un estrecho aliado de EE. UU. y al que se la han entregado miles de millones de dólares en asistencia a lo largo de las últimas dos décadas.



"A esto se le añade el hecho de que al parecer se le informó oficiales del Ejército sobre estos abusos pero el gobierno solo se comprometió a tomar medidas luego de que fueran reveladas por la prensa", afirma el senado.



En su texto, Leahy sostiene que a las revelaciones se suma también el retraso del informe sobre las órdenes que recibieron los comandantes militares el año pasado para que incrementaran el número de bajas y los reportes sobre el espionaje del Ejército contra periodistas, defensores de derechos humanos y oponentes políticos.



"Esto no es solo una aberración. Se han presentado innumerables abusos, incluyendo colaboración con paramilitares desde los comienzos del Plan Colombia", afirma el legislador.



De acuerdo con un alto asesor de Senador, es "frustrante" que el gobierno siga refiriéndose a este tipo de situaciones como solo casos de "manzanas podridas" cuando existe un claro patrón que habla más bien de una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que tolera o ignora los abusos.



El asesor menciona, por ejemplo, el caso de los falsos positivos y otros escándalos de espionaje que ha sacudido a la institución en el pasado.



"Por los últimos 20 años, Colombia ha recibido miles de millones de dólares de EE. UU. en ayuda militar. Queremos apoyar el acuerdo de paz mejorando la seguridad en zonas rurales y expandiendo el desarrollo económico.



Los militares tienen un importante rol por jugar y necesitan la confianza y el apoyo de las comunidades locales. Se requieren acciones decisivas para cambiar esta cultura enraizada en las fuerzas armadas que ha ignorado e incluso estimulado este patrón de abusos" afirma Leahy.



A lo largo de los tres últimos años, el Congreso de EE. UU. lleva aprobando unos US 450 millones de dólares anuales para financiar diversos programas en el país.



De esos fondos, unos US $ 40 millones van para los militares. Estos fondos vienen acompañados por una serie de condiciones que fueron diseñadas por el propio Leahy y que deben cumplirse antes de que los recursos puedan ser desembolsados.



Entre ellas, el departamento de Estado debe certificar ante el Congreso que el país está investigando y castigando a miembros de las fuerzas armadas involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos.



Esa certificación aparece en forma de un reporte que se le presenta al legislativo anualmente (su fecha de presentación varía). Y es allí donde el gobierno se expone a un bloqueo de la ayuda militar.



Aún si el departamento de Estado certifica a Colombia y da vía libre a la entrega de los fondos para los militares, el senador Leahy, por sí solo, puede "retener" los recursos si no está satisfecho con la decisión del Departamento de Estado.

Por lo general se trata de un proceso en el que la oficina del senador pide más información sobre el avance de casos particulares y presiona al Departamento de Estado para que exija resultados a las autoridades colombianas.



De acuerdo con el asesor de Leahy, los más probable es que el caso de las menores violadas sea uno de los que traerán a colación si el estado colombiano no investiga y castiga a los responsables.



El poder de Leahy, además, podría crecer si los demócratas recuperan el Senado en las elecciones de noviembre y asume la presidencia del Comité de Apropiaciones.



Dado que los demócratas ya controlan la Cámara de Representantes también es probable que el caso de las menores y otros abusos de las fuerzas también llegue a la Cámara Baja donde muchos legisladores tienen en sus agendas el tema de los Derechos Humanos y podrían presionar para que se suspenda o se reduzca la asistencia militar.



Y no sería la primera vez que pasa. En al menos dos ocasiones anteriores Leahy ha pedido retener los fondos durante un tiempo. Pero en ambos casos terminó levantando su veto eventualmente.



En Colombia, entre tanto, el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, en una rueda de prensa dijo que estos hechos de agresión por parte de miembros de las Fuerzas Armadas son "casos individuales" y no un patrón de conducta.



En su comparecencia, Zapateiro, además, dijo que desde 2016 hay 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores. El General afirmó que 45 personas han sido retiradas del servicio activo y los restantes están inmersos en investigaciones disciplinarias. "Todos estos procesos están en manos de la Fiscalía y los organismos competentes", dijo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON