Último debate entre Trump y Biden fue más civilizado

El presidente Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, volvieron a chocar anoche durante el último de los debates televisivos previstos antes de las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre en EE. UU.



Sin dejar atrás el tono combativo y la lluvia de acusaciones que caracterizaron el primer debate, el intercambio entre ambos rivales fue más civilizado y se tocaron en profundidad los temas que más afectan al país.

Como se esperaba, el debate arrancó con un fuerte cruce de ideas sobre el coronavirus y la respuesta de la administración a lo largo de estos ocho meses.



Trump insistió en que sus medidas habían salvado a millones de personas y que EE. UU. ya está a punto de derrotar al virus. Y criticó a Biden pues, según dijo, su estrategia es cerrar el país y asfixiar la economía. “Si cerramos la economía, no tendremos país”, dijo Trump tras confirmar, entre otras cosas, que la vacuna viene en camino, pero no llegará antes de diciembre.



Biden le contestó que no tenía intención de cerrar el país, sino de acabar con el coronavirus con medidas basadas en ciencia y con una aproximación para proteger a la población sin comprometer la actividad económica.

(Le puede interesar: Barack Obama vuelve al ruedo político para apoyar a Joe Biden)

Donald Trump se disputará la Casa Blanca con el demócrata Joe Biden. Foto: AFP

“Se han muerto 225.000 personas en este país y se van a morir otras 200.000. Y eso es por la ineptitud de este presidente que no ha querido asumir la responsabilidad y sigue diciendo que esto se va a desaparecer”, dijo Biden. Trump afirmó que sí asumía responsabilidad, pero solo para indicar luego que el virus era culpa de China.



Como se esperaba, el presidente intentó atacar a Biden sacando a colación a su hijo Hunter y sus negocios con una firma ucraniana. Incluso acusó al exvicepresidente de haber recibido una coima del 10 por ciento de pagos que le hicieron a su hijo. Una acusación, valga decir, que no tiene asidero.



Biden le respondió que en su vida no había recibido un solo dólar de agentes extranjeros y que Trump, por el contrario, pagaba cientos de miles de dólares a China en impuestos, pero en EE. UU. no tributaba nada.



Si bien Trump trató de elevar el tema de Hunter una y otra vez, Biden le dio un giro al debate al indicar que los estadounidenses estaban pasando trabajos por la crisis económica y que lo que les interesaba eran políticas que les permitiera poner comida en su mesa y educar a sus hijos.

(Además: EE. UU. dice que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones)

En política exterior, el exvicepresidente cuestionó a Trump por aliarse con autócratas como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un, y por abandonar a sus aliados en Europa y otros lugares del mundo.



“A Hitler también se le trató de acomodar y mire lo que pasó”, le dijo Biden cuestionando su amistad con el dictador norcoreano. Trump le contestó que su relación con Kim había evitado una guerra nuclear con este país.



Además, Biden dijo que, si resulta elegido, Rusia, China e Irán pagarán por haber interferido en los comicios de EE. UU.



Otro tema que figuró fue el de la salud y lo que ambos plantean para los próximos cuatro años. Trump pronóstico que acabaría con Obamacare, pero sin eliminar el cubrimiento de las preexistencias que están cubiertas por la ley que se aprobó bajo Barack Obama.



Una promesa muy similar a la que hizo hace cuatro años, pero que no ha podido materializar con su propio plan de salud. Y acusó a Biden de querer un sistema de salud socialista.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Foto: AFP

(Lea también: Investigación denuncia barreras del sistema migratorio en EE. UU.)

“Es ridículo decir eso solo porque queremos que exista una opción de salud pública como la que ya existe. Eso no es socialismo”, ripostó Biden tras resaltar que si Trump sigue en la Casa Blanca millones de personas perderán su cubrimiento de salud justo cuando más lo necesitan por la pandemia.

Es ridículo decir eso solo porque queremos que exista una opción de salud pública como la que ya existe. Eso no es socialismo FACEBOOK

TWITTER

El tema migratorio también fue relevante. La moderadora le preguntó a Trump por los 550 niños que fueron separados de su familia en la frontera y que ahora no han podido unificar con sus padres. Trump habló de que su gobierno había fortalecido las fronteras y que estaban haciendo esfuerzos para encontrarlos. Pero Biden se le fue encima. “Los separaron solo para asustarlos y que no vinieran más y ahora están perdidos. Eso no es lo que somos como país. Se los arrancaron de los brazos a sus padres y eso es criminal”, afirmó Biden.



Prometió, además, que en los primeros 100 días de su gobierno presentará al Congreso una reforma migratoria para solucionar el problema de los 11 millones de indocumentados y una medida para garantizar que los dreamers, aquellos que llegaron ilegalmente siendo jóvenes, puedan permanecer en el país.



El debate en Nashville, Tennessee, fue moderado por la corresponsal de NBC en la Casa Blanca, Kristen Welker,

(Sobre este tema: ¿Son realmente confiables las encuestas en Estados Unidos?)

Para evitar la debacle del primer encuentro, donde las constantes interrupciones se convirtieron en la noticia de la jornada, la Comisión para los Debates Presidenciales ordenó este lunes que los micrófonos estarían apagados durante los dos minutos iniciales que se les otorgaron a los candidatos al inicio de cada uno de los seis segmentos en los que fue dividido el programa.



Todos los asistentes, menos los candidatos y la moderadora, fueron obligados a usar tapabocas.



Para Trump, el debate era visto como de vida o muerte pues viene atrás en las encuestas. Según el promedio de Real Clear Politics, al menos por 8 puntos a nivel nacional y 5 puntos en Wisconsin, Pensilvania y Míchigan, los tres estados que le dieron la victoria en 2016.

A Hitler también se le trató de acomodar y mire lo que pasó: Biden sobre relaciones de Trump con Kim Jong-Un y Putin FACEBOOK

TWITTER

Trump, de hecho, la emprendió ayer contra Fox por un sondeo en el que se confirmó esa tendencia (aunque en Míchigan la diferencia fue de 12 puntos) y dijo que ganará los tres estados como lo hizo hace cuatro años.



En cualquier caso, es poco probable que este último debate cambie la trayectoria de las elecciones. A diferencia del 2016, cuando muchos votantes esperaron hasta último momento para tomar una decisión, en este ciclo la mayoría ya tiene claro por quién piensa votar. Prueba de ello es la gran cantidad de gente que ya votó.

(Le recomendamos: Líderes del mundo que se verían perjudicados si Trump sale del poder)

Al menos 47 millones de personas ya sufragaron, que es el total del voto anticipado hace cuatro años y aún faltan 11 días para las elecciones. Y el 20 por ciento de ese voto anticipado es de gente que no lo hizo en 2016 y que indicaría que hay un alto grado de motivación entre los electores.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68