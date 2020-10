Trump y Biden se acusan mutuamente de recibir dinero del extranjero

Hasta el momento, Donald Trump ha atacado a Joe Biden diciendo que el exvicepresidente quiere cerrar la economía del país.



"No, no vamos a cerrar", dijo, y agregó: "Quiero abrir las escuelas y reabrir el país y no puede estar cerrado. Este es un país enorme con una enorme economía".



Por su parte, Biden dijo que el país se debe abrir con seguridad. "Necesitamos recursos. No es inconsistente decir que queremos abrir con seguridad", se defendió Biden.