El presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, entablaron su primera conversación desde marzo el jueves, una llamada que, según la Casa Blanca, tiene como objetivo mantener estabilidad en las relaciones a pesar de la creciente tensión sobre Taiwán y la guerra en Ucrania.



La llamada es la quinta vez que los dos presidentes hablan desde que Biden asumió la presidencia.

El diálogo se ve ensombrecido por fricciones sobre un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán el próximo mes, lo que ha provocado advertencias de una respuesta "firme y fuerte" de parte de China.



El embajador de EE. UU. en China, Nicholas Burns, dijo en junio que las relaciones con Pekín se han deteriorado tocando probablemente el "punto más bajo" desde la histórica visita del expresidente Richard Nixon a China en 1972.

Nancy Pelosi,Presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. Foto: SAUL LOEB / AFP

China considera que cualquier viaje a Taiwán de Pelosi es una violación del acuerdo que ayudó a establecer lazos entre Washington y Pekín hace medio siglo, incluida la promesa estadounidense de poner fin a las relaciones formales con Taipei.



Pelosi ha declinado confirmar su itinerario de viaje, citando preocupaciones de seguridad. El itinerario incluye paradas en Indonesia, Japón y Singapur, dijo el miércoles una persona familiarizada con el asunto, y agregó que Taiwán permanece fuera del itinerario oficial.



La Casa Blanca no ha tomado una posición pública sobre ninguna visita a Taiwán, diciendo que es una decisión de Pelosi, pero autoridades del Departamento de Defensa han expresado en privado su inquietud a la oradora y su personal.

Una cuestión de soberanía

Wang Yang, funcionario del Partido Comunista, dijo en una reunión el martes que "ningún individuo ni fuerza debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo chino para defender su soberanía nacional e integridad del territorio". Al mismo tiempo, legisladores estadounidenses de ambos partidos han argumentado que es importante que la líder del Congreso no muestre señales de ceder a las presiones del Gobierno chino.

El encuentro duró alrededor de tres horas. Foto: Samuel Corum. EFE / EFE

Los legisladores republicanos han aprovechado particularmente el viaje de Pelosi y la reticencia de Biden a mostrar apoyo público, diciendo que debería continuar con la visita y acusando al presidente de doblegarse ante Pekín. Biden, que estaba aislado por covid-19 hasta ayer, ha dicho poco públicamente sobre el asunto. No está claro si apoya el viaje o si lo habló directamente con Pelosi.



Dijo a periodistas la semana pasada que el Ejército estadounidense no creía que una visita de Pelosi fuera una buena idea, lo que provoco consternación en Taiwán. Cuando los dos presidentes hablaron por última vez, poco después de que Rusia invadiera a Ucrania, Biden presionó a Xi para que no brindara apoyo a la guerra del presidente Vladimir Putin.



Biden y sus asesores también siguen evaluando si reducir algunos de los aranceles impuestos a las importaciones chinas por su predecesor, el expresidente Donald Trump, aunque autoridades estadounidenses han minimizado la probabilidad de que el tema surja en la llamada.



John Kirby, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo antes de la llamada que esperaba que Biden y Xi discutieran sobre Taiwán, así como sobre la relación económica entre las dos superpotencias y la agresión de China en el mar Meridional de China. No dijo si el viaje de Pelosi surgiría en la conversación y como respondería Biden a cualquier inquietud planteada por Xi.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg

