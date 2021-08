Washington respalda a seis ONG sancionadas en Nicaragua

Estados Unidos rechazó este miércoles la suspensión de las operaciones en Nicaragua de seis organizaciones internacionales sin fines de lucro, la mitad estadounidenses, que fueron acusadas por las autoridades de obstaculizar los controles internos del país centroamericano.



“No es suficiente con que el régimen de Ortega-Murillo (el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo) encarcele a periodistas, activistas y opositores políticos. Su último acto fue cancelar el registro de seis organizaciones extranjeras como Oxfam en medio de acusaciones bajo nuevas leyes represivas”, criticó la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en una serie de mensajes en Twitter.



Los mensajes, enviados a los medios por la oficina de prensa de la embajada estadounidense en Managua, se divulgan dos días después de que el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló los registros y números perpetuos de las ONG estadounidenses: Instituto Republicano Internacional (IRI), Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI), y Helping Hands The Warren William Pagel M. D. Foundation.



Además, a las ONG europeas Fundación Oxfam Intermon (España), Oxfam Ibis (Dinamarca) y Diakonia (Suecia).



“La prohibición de Ortega a seis organizaciones internacionales ocurre después del arresto del editor (gerente general) de @laprensa (Juan Lorenzo Holmann Chamorro) y la redada en sus oficinas, el último periódico impreso en Nicaragua. Tales acciones buscan silenciar y fortalecer el control del régimen”, señaló Washington.



La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que “el régimen de Ortega-Murillo de Nicaragua canceló el registro de 34 organizaciones desde 2018, incluidas organizaciones médicas, lo que demuestra su intolerancia a los puntos de vista diversos y prioridad del poder bruto sobre el pueblo nicaragüense”.



La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, y a petición del Ejecutivo, ha cancelado en los últimos tres años la personalidad jurídica a 34 organizaciones no gubernamentales nicaragüenses, la mayoría asociaciones médicas que cuestionan el manejo y las cifras oficiales de la pandemia de la covid-19.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que el presidente Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



