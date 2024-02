Daniel Bisogno: ¿qué le dijo a Edith González antes de morir y por qué se ganó el odio?

Ante el estado de salud de Daniel Bisogno, quien está hospitalizado desde el 9 de febrero, usuarios de redes sociales han revivido la frase que el conductor dijo sobre Edith González en 2010, lo cual provocó que la actriz nunca volviera a hablarle. Algunos internautas recalcan que al presentador, “le toca cosechar lo sembrado”.

Daniel Bisogno, quien enfrenta un grave problema de salud que lo mantiene hospitalizado y cuya madre falleció el fin de semana, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Luego de los reportes sobre la evolución de la salud del conductor, quien fue sometido a una cirugía pulmonar y estuvo intubado, los internautas se han dado a la tarea de revivir sus polémicas en X, antes llamado Twitter.

Usuarios de redes sociales han señalado a Daniel Bisogno por su agresivo sentido del humor y comentarios sobre diversos famosos, los cuales le ocasionaron varias enemistades. Una de las polémicas que ha revivido a través de X es la frase que dijo el conductor sobre la actriz Edith González en 2010, cuando la mamá de Constanza Creel González dejó Televisa para unirse a TV Azteca.

“Letrero visto afuera de TV Azteca: ‘Se recibe cascajo’”, publicó en ese momento Daniel Bisogno en referencia a Edith González, quien falleció el 13 de junio de 2019 luego de sufrir cáncer de ovario. “Se imaginan que Edith González reciba a Daniel Bisogno y le diga ‘Se recibe cascajo’, así como él se lo dijo a ella”, escribió el usuario @jaimitosolito, en un posteo que revivió la polémica.

internautas reviven la polémica que terminó con la amistad de Daniel Bisogno y Edith González. Foto: X @jaimitosolito

Sobre el desencuentro con la actriz, el mismo Daniel Bisogno contó su versión a la periodista Mara Patricia Castañeda en una entrevista hace tiempo. “Estaba en El Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no, olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González”, dijo en su momento el comunicador.

Usuarios culpan al karma por el estado de salud de Daniel Bisogno



Ante el recuerdo del comentario sobre Edith González, muchos usuarios de X emitieron su juicio sobre Daniel Bisogno, señalando que sus padecimientos se deben al daño que causó a la actriz y a otras personas por sus comentarios mordaces. “Es lo malo de andar difamando, insultando, burlándose de otras personas; ahora que está enfermo, le toca cosechar lo sembrado”, escribió un internauta.

“Con esa enfermedad está pagando todo lo que ha hecho, tiene que sufrir antes de partir”, “Esta pagando todas las fregaderas que hizo”, y “El karma lo alcanzó”, fueron algunos de los cientos de comentarios que los usuarios de redes sociales han emitido sobre la salud de Daniel Bisogno en relación con su ética como comunicador. Otros también han recordado sus polémicos comentarios hacia otros personajes, como Ana Bárbara, Montserrat Olivier o Toñita, de La Academia.