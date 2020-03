'Abuelos deberían sacrificarse por EE. UU.' vicegobernador de Texas

Este lunes, el vicegobernador republicano de Texas, Dan Patrick, dijo que las personas mayores (como él) deberían estar dispuestas a sacrificarse por el futuro Estados Unidos. Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en Fox News y en medio de la escalada de casos de coronavirus que se están reportando actualmente en ese país.



(Lea también: EE. UU. empieza a convertirse en el foco central de la pandemia)

“No estoy viviendo con miedo por el covid-19, lo que tengo miedo es de lo que le pueda pasar a este país”. Y agregó: “Nadie se acercó a mí y me dijo: ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que todos los americanos queremos para nuestros hijos y nietos? Si ese es el intercambio, estoy dispuesto a asumirlo”.



Dan Patrick, de 69 años y quien cumplirá 70 el 4 de abril, dijo que su mensaje es que la gente debería volver al trabajo, debería seguir con sus vidas habituales. “Seamos inteligentes, y quienes tengan más de 70 años cuidémonos nosotros mismo, pero no sacrifiquemos al país”, dijo.

Las declaraciones del político se dieron durante el programa de Tucker Carlson, presentador de esa cadena de televisión. En medio de la entrevista, Carlson le pregunta si lo él quiere decir es que hay cosas peores que morir de esta enfermedad.



A lo que responde: “Sí, mira. Yo haría cualquier cosa por vivir. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? Ya sabes, si me enfermo trataré de recuperarme, pero si no lo logro, no lo logro (…). Solo estoy diciendo que tenemos una opción aquí. Tendremos un absoluto colapso, recesión (económica) en nuestra sociedad si esto sigue otros meses más. No habrá muchos trabajos para la gente”.



Patrick fue elegido vicegobernador de Texas en 2014 y reelegido en 2018. Además, según el New York Times, fue elegido por Trump para ser el presidente de la campaña en Texas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL