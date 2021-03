Cuomo: de estrella demócrata a señalado por acoso sexual en EE. UU.

Una tercera mujer acusó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoso sexual, horas después de que el otrora poderoso demócrata habilitara formalmente la investigación de dos denuncias similares por parte de dos exempleadas.



La joven Anna Ruch, de 33 años, que a diferencia de las anteriores denunciantes nunca fue su colaboradora, relató al diario The New York Times que Cuomo le preguntó, en una boda en 2019, si podía besarla, luego de que ella empujara la mano que él le había puesto en la parte baja de su espalda.



"Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada", dijo al diario. "Giré la cabeza y me quedé sin palabras".



El nuevo testimonio complica aún más las cosas para el gobernador de 63 años, blanco de críticas, incluso desde su propio partido, tras constituirse temporalmente una estrella nacional por su manejo de la pandemia en 2020.



La denuncia pública de Rauch se suma a la de de Charlotte Bennett, una excolaboradora de Cuomo quien dijo que éste la había acosado sexualmente el año pasado, y la de Lindsey Boylan, una exasesora que describió un contacto físico no deseado por parte del gobernador.

Breaking: A third woman has accused Cuomo of over-the-line behavior. Incredibly, a photographer caught the moment, and this look on her face: https://t.co/NnKCs1Y7WF pic.twitter.com/Smr4hNiKKp — Jodi Kantor (@jodikantor) March 2, 2021

Investigación abierta

Este lunes, el gobernador habilitó formalmente a que se lo investigue por las acusaciones. La fiscal general del estado, Letitia James, dijo que la oficina de

Cuomo le concedió por escrito autorización para realizar una pesquisa independiente.



"Esta es una responsabilidad que no tomamos a la ligera por cuanto las acusaciones de acoso sexual deben tomarse siempre en serio", dijo James en un comunicado.



La carta a James indica que los resultados de la investigación serán "revelados en un informe público".



Cuomo dijo el domingo que "sinceramente lamenta" que su conducta haya sido "malinterpretada como un flirteo no deseado". El gobernador negó haber incurrido en ninguna conducta o propuesta inapropiada, y el domingo admitió la investigación de los hechos.



Para conducir esa investigación escogió inicialmente a un ex juez federal, pero altas figuras de su partido dijeron que eso no aseguraba transparencia.

El alcalde de la ciudad de New York, Bill de Blasio, rechazó los comentarios de

Cuomo. "Eso no es una disculpa. Parece que dijera: 'Estaba bromeando'. El acoso sexual no es divertido. Es algo serio", dijo De Blasio, viejo rival de Cuomo.



Una integrante de un grupo de parlamentarias del estado de Nueva York, que combate el acoso sexual, calificó de "insultantes" los comentarios de Cuomo. "No asume ninguna responsabilidad. No hay razón para pensar que no repetirá esa conducta". dijo Riya Pasarell.



Bennett describió la respuesta del gobernador como "las acciones de un individuo que ejerce su poder para evitar la justicia" en un comunicado del lunes por la noche al Times. "Estoy con Anna Ruch", tuiteó Bennett por separado. "Su comportamiento inapropiado y agresivo no puede justificarse ni normalizarse", se solidarizó.



Según Bennett, de 25 años, Cuomo le dijo en junio pasado que estaba abierto a salir con veinteañeras y le preguntó si la diferencia de edad podría influir en una relación romántica, reportó el Times.



Si bien Cuomo jamás intentó tocarla, "entendí que el gobernador quería dormir conmigo y me sentí horriblemente incómoda y asustada", dijo. Boylan, de 36 años, también tuiteó su apoyo, escribiendo que el relato de Ruch la hizo sentir "enferma".



Esta exempleada contó en un blog que Cuomo la acosó cuando trabajaba para su administración desde 2015 a 2018. Relató que le dio un beso no deseado en los labios, le sugirió jugar "strip poker" y tocó la parte baja de su espalda, brazos y piernas.

Like a true abuser, @NYGovCuomo continues to work behind the scenes to undermine the truth and to harm his many victims. His abuse of power never ends. He does not get to choose his judge and jury. We do. And what is abundantly clear to me is the governor should resign. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) February 28, 2021

¿Maquilló las cifras de su éxito contra el covid?

Cuomo enfrentó la semana pasada acusaciones de Boylan que aseguró que este la

acosó en varias ocasiones entre 2016 y 2018, en un momento dado, dándole un beso en los labios no solicitado en su oficina de Manhattan.



A este señalamiento se sumaron las de Charlotte Bennett, cuya denuncia de acoso contra Cuomo dice que los hechos ocurrieron a fines de mayo del año pasada, en el apogeo de la lucha contra el coronavirus en el estado.



Las críticas a Cuomo de sus propios homólogos demócratas, cuya popularidad creció durante la pandemia, no se hicieron esperar y no son pocos los que pidieron a la legislatura del estado que lo despoje de los poderes que tiene para actuar en casos de emergencias.



Este reclamo ya lo han hecho otros legisladores luego de la primera acusación de

acoso sexual. "La legislatura estatal debe revocar inmediatamente los poderes de emergencia del gobernador. Además, se deben realizar de inmediato dos investigaciones totalmente independientes sobre las muertes en hogares de ancianos y las inquietantes acusaciones de mala conducta personal", indicó en un comunicado.



Cuomo ya estaba en medio de críticas luego de que su asistente principal Melissa DeRosa admitiera a legisladores demócratas que retrasaron la entrega de datos de muertos por coronavirus en residencias de ancianos por miedo a que el Departamento de Justicia, bajo la Administración de Donald Trump, pudiera usar esos números "en su contra".



Un informe previo de la fiscal James ya había acusado a la Administración Cuomo de "maquillar" esas cifras durante la primavera de 2020.



El presidente de la Asamblea estatal, el también demócrata Carl Heastie se inclinó por su parte en un tuit que sea la fiscal general quien designe al investigador "para garantizar que sea verdaderamente independiente" con lo que también está de acuerdo la congresista Alexandra Ocasio Cortez.



"Debe haber una investigación independiente, no dirigida por un individuo seleccionado por el gobernador, sino por la oficina del Fiscal General", indicó.



La senadora estatal Alessandra Biaggi fue más enfática en su tuit al pedir la renuncia de Cuomo. "Como neoyorquina, legisladora, presidente del Comité de Ética y sobreviviente de abuso sexual, pido que el gobernador Cuomo renuncie", indicó también en un tuit.



Incluso, Jen Psaki, portavoz de prensa del presidente Joe Biden, indicó durante una entrevista con "State of the Union" de CNN que el mandatario apoya una investigación "independiente" sobre las acusaciones a las que se refirió como "serias", de acuerdo con el New York Times.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

