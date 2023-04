La semana pasada, aprovechando la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, la administración de Joe Biden confirmó su asistencia a la conferencia sobre Venezuela que tendrá lugar este martes en Bogotá y los nombres de la delegación que viajará para acompañar la iniciativa.



Aunque la participación estadounidense se daba por descontada, fue un gesto que puso de relieve el interés que le pone este gobierno demócrata a la resolución de la crisis en el vecino país al igual que las coincidencias con el nuevo mandatario colombiano.

La delegación estará integrada por Jon Finer, asesor adjunto en el Consejo de Seguridad Nacional; Juan González, el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental; y el exsenador Chris Dodd, que fue nombrado por Biden como asesor especial para las Américas.



Si bien el grupo no es el de más alto nivel dado que es una cita de cancilleres (en el caso de EE. UU. Antony Blinken), sí es una delegación muy robusta y que le habla al oído al presidente Biden en los temas de la región.



De acuerdo con González, su gobierno está muy interesado en que la iniciativa prospere pues lo que pasa en Venezuela no solo afecta a Colombia sino a EE. UU. dado el alto número de migrantes.



Joe Biden destacó que Colombia es la 'piedra angular' de la región. Foto: Presidencia

Pero en el fondo hay mucho más en juego e incluye cálculos políticos y estratégicos. La administración de Biden ya concluyó -y desde hace rato- que la política de máxima presión y sanciones que se adelantó contra el régimen de Nicolás Maduro durante el gobierno de Donald Trump no condujo a su salida del poder y un retorno de la democracia.



Un concepto en el que no estaban en sintonía con el gobierno del presidente Iván Duque, pero ahora más con el de Petro. De hecho González, en entrevista con este diario, dijo que el levantamiento de sanciones está sobre la mesa aunque dejando claro que su eliminación no será unilateral y depende de progresos concretos.



Progresos que identificó, además, en términos más o menos claro: el establecimiento de un calendario electoral claro, un registro de votantes confiable, verificación internacional al más alto nivel, y garantías de participación para todos los partidos.



"Si estas bases se dan, entonces esa es una conversación en la que queremos estar", le dijo a este diario.



Por supuesto ayudó el hecho de que el presidente Petro cambió de tono en su aproximación. De exigir "cero sanciones" a cambio de elecciones libres pasó a un proceso de dos vías en el que estas se podrían levantar en la medida que se vayan cumpliendo las exigencias de EE. UU.



Eso, en gran medida, es lo que se va a discutir en la conferencia. Para la administración Biden, además, sería un gran triunfo convertirse en el gobierno que condujo a un proceso electoral reconocido por las partes y amparado por la comunidad internacional.



Aunque saben que los republicanos -especialmente los de origen cubano americano- están en contra de levantar sanciones a Maduro – y lo dejaron clarísimo la semana pasada- también creen que el impacto político y electoral en Florida ya es limitado pues los demócratas han perdido competitividad en este estado que no ven viable.



Los republicanos -especialmente los de origen cubano americano- están en contra de levantar sanciones a Maduro. En la foto, el senador Marco Rubio. Foto: AFP

Para Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, también hay otro elemento. "Están siendo pragmáticos. Saben que con el embargo al gas y el petróleo de Rusia -algo que va para largo- necesitan el petróleo de Venezuela. Se vuelve un tema se seguridad nacional energético. Y es parte de una estrategia de más alcance que incluye a China y hacerle contra peso en la región y asegurar los recursos que ofrece latino américa", dice Langer.



De acuerdo con este analista, eso es algo que Maduro también entiende y cree que puede sobrevivir a un proceso electoral que de alguna manera controla, contra una oposición muy debilitada. Más aún si en el camino EE. UU. va levantando algunas sanciones que les permita dar alivio a la población.



Para Langer, es una aproximación miope pues, desde su perspectiva, EE. UU. estaría legitimando un proceso que nunca será transparente pues Maduro o el chavismo no van a permitir que por cuenta de ello fracase la revolución.



Kevin Whitaker, ex embajador de EE. UU. en Colombia, ahora miembro senior del Atlantic Council, cree por su parte que la administración Biden está llegando a este punto pues sus opciones estaban agotadas.



"Los diálogos estaban estancados ante la insistencia de Maduro de levantar las sanciones como precondición, algo que no podían hacer. Ese vacío lo llena Colombia, con el presidente Gustavo Petro que tiene credibilidad con el régimen y de repente comienza a tomar forma un proceso que se ajusta a lo que ellos siempre han dicho, que es levantamos sanciones pero cuando se vean avances que sean verificables”, afirma Whitaker.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE/PRENSA MIRAFLORES

El exembajador hizo énfasis, además, en el papel positivo que está jugando el embajador Luis Gilberto Murillo, "figura bien conocida y respetada en Washington a la hora de formular y vender el concepto antes las autoridades de EE. UU.".



Washington, por supuesto, está entrando con cautela. De hecho, fuentes diplomáticas le dijeron a este diario que la administración estuvo reacia a enviar una delegación de buen nivel a Bogotá pues temían que la conferencia condujera a otro fracaso. Y solo se decidieron esta semana a respaldarla cuando el gobierno Petro articuló sus objetivos y modificó el planteamiento de "cero sanciones".



Aún así, la expectativa de Washington a corto y mediano plazo es moderada. De acuerdo con las fuentes, tienen muy claro que Maduro ha utilizado este tipo de iniciativas en el pasado para dilatar y ganar terreno. Y tampoco quieren ser parte de un proceso que termine legitimando a un régimen dictatorial y violador de derechos humanos.



Aunque siempre tienen el poder de reimponer sanciones en caso de que los resultados no sean transparentes, el costo político sería alto.



Así mismo, si bien le están apostando a la mediación del presidente Petro, saben que el mandatario colombiano tiene su propia agenda e ideológicamente es más cercano a Caracas que a Washington.

"Nosotros hemos sido muy claros que estamos más que dispuestos para levantar la presión de sanciones, pero con base a pasos concretos hacia elecciones libres y justas en el país. Si lo hacemos de forma unilateral, el alivio no será para el pueblo venezolano, sino para los bolsillos de quienes se han robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela. Entonces, para nosotros esa es la base, establecer una base en la cual los venezolanos puedan decidir y elegir a sus líderes, sean quien sea. Esa es la conversación que nosotros queremos tener. Y creo que tenemos afinidad con Colombia en eso", le dijo González a EL TIEMPO.



La pregunta ahora, es si todos están en esa misma página.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68