Veinte países americanos, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, se unieron este viernes en una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.



El acto de firma de la llamada 'Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección' estuvo encabezado por el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, que reúne a dirigentes de todo el continente en esa ciudad californiana.



"Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad", dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado "millones" de venezolanos y que los migrantes representan ahora "el 10 % de la población de Costa Rica".



Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron -entre otras cosas- a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento.



"Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras", aseguró Biden.

La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



Entre quienes no la suscribieron están tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que recorren el continente: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el Gobierno estadounidense decidió no invitar a la Cumbre de las Américas por considerar que no son democráticos.

Frontera con Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas. Foto: ISAAC GUZMAN / AFP

Como parte del acuerdo, Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región, mientras que México duplicará los permisos de trabajo fronterizos.



Estados Unidos se compromete a abrir las puertas a 20.000 personas, es decir el triple

de refugiados acogidos este año, informa la Casa Blanca en un comunicado.



El gobierno del presidente Joe Biden se propone asimismo "aumentar" la acogida

de refugiados haitianos, pero no da cifras, y otorgará 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos.

Por otra parte, anunció 314 millones de dólares en nuevos fondos para "ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables" en América Latina, que incluye un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región.



Según el comunicado sobre la Declaración de Los Ángeles, México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo, que permite residir en un Estado y trabajar en otro.



El gobierno mexicano también lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas de Guatemala por año, y se plantea ampliarlo a Honduras y El Salvador a medio plazo.

Miembros de la Guardia Nacional hacen guardia mientras migrantes de Centro y Sudamérica con una bandera de Honduras participan en una caravana hacia la frontera con Estados Unidos. Foto: ISAAC GUZMAN / AFP

Además, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, integrará a 20.000 refugiados en el mercado laboral mexicano en los próximos tres años.



Belice lanzará un plan de regularización para migrantes irregulares, Costa Rica renovará un programa de protección temporal para cubanos, venezolanos y nicaragüenses y Ecuador emite un decreto en virtud del cual se fija una vía para conceder estatus migratorio regular a venezolanos que entraron en el país a través

de un puerto de entrada oficial.



Guatemala aprueba, por su parte, una nueva legislación para promover programas

de migración laboral legal y Canadá abrirá sus fronteras a 50.000 trabajadores del sector agrícola, afirma el comunicado.

Biden agradeció en particular los compromisos adquiridos por Costa Rica, Ecuador, México, Guatemala, Canadá y España, país que participó en la cumbre en calidad de observador, representado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela.

En el acto también intervino el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien destacó la necesidad de promover "una agenda de desarrollo integral que tenga como centro el ser humano".



"Es urgente promover oportunidades de desarrollo en países de origen, por una parte, y por otra impulsar acciones para identificar y desarticular las mafias internacionales que controlan la migración irregular", recalcó.

Plan para luchar contra tráfico de migrantes

Estados Unidos también reveló este viernes que lanzó una operación encubierta "sin precedentes" para desmantelar redes de tráfico de personas en toda Latinoamérica y contener así la migración irregular que se dirige hacia la frontera sur estadounidense.



"En los últimos dos meses, Estados Unidos, bajo el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional, ha desplegado a más de 1.300 miembros de su personal en toda la región e invertido más de 50 millones de dólares (en la operación encubierta)", indicó la Casa Blanca en un comunicado.



Hasta finales de mayo, esos agentes han protagonizado unas 20.000 medidas para perturbar a las redes de tráfico de migrantes, incluidos "arrestos y procesamientos, confiscación de propiedades como casas y vehículos utilizados para traficar con personas, e investigaciones criminales", según la nota oficial.



El Departamento de Seguridad Nacional calcula que eso ha provocado que a la frontera sur estadounidense lleguen "900 migrantes menos cada día", y asegura que sus esfuerzos no han hecho "más que comenzar".



Estados Unidos está coordinando la operación con el Gobierno de México, además de con el Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI), dijo el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, en una entrevista con la cadena CNN.

Las críticas en la Cumbre

La lista de países invitados a esta cumbre prendió la mecha de la discordia, dado que el gobierno de Biden optó por excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela.



En respuesta, algunos países, abanderados por México, decidieron boicotearla, como Bolivia y Honduras.



Otros participan en el encuentro, pero como portavoces de los que no pueden venir o para manifestar sus reivindicaciones.

En la primera plenaria del jueves, el mandatario argentino Alberto Fernández plantó cara a Biden hablando en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que pertenecen los tres excluidos por Estados Unidos.



"El hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión", dijo.



El primer ministro de Belice, John Briceño, se sumó a la protesta. "Esta cumbre es de todas las Américas. Por lo tanto, es imperdonable que todos los países de las Américas no estén aquí", soltó.

A la protesta por las exclusiones se suma, según Argentina, la necesidad de "reconstruir instituciones que fueron pensadas" para la integración.



"La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada, prescindiendo de inmediato de quienes la conducen" actualmente, afirmó, en sintonía con las críticas de México al secretario general de esta organización, Luis Almagro.



Disgustado por las exclusiones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no ha asistido a la cumbre y ha enviado en su lugar al canciller Marcelo Ebrard, quien aprovechó para calificar las ausencias de "error estratégico" y abogar por "refundar el orden interamericano".

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, durante la cumbre de las Américas. Foto: Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Además de la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección en la cumbre se adoptarán proyectos de compromiso político sobre la gobernanza democrática, la salud y la resiliencia, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la transición a la energía limpia y la transformación digital.

*Con información de AFP y EFE

