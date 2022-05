Estados Unidos señaló este lunes que busca formas para que los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua estén representados en la cumbre de las Américas que acogerá en junio, después de que planes de excluir a los gobiernos de esos países provocaran amenazas de boicots.



"El primer tramo de invitaciones para la Cumbre de las Américas salió la semana pasada. Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la Cumbre", afirmó un funcionario del gobierno de Joe Biden.



(Lea también: Cumbre de las Américas: estos serían los presidentes que no asistirán)

La novena reunión hemisférica, que Estados Unidos organiza por primera vez desde la cita inaugural en 1994, está prevista del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.



Pero a dos semanas del evento, la Casa Blanca no comunicó aún la lista de invitados, aunque el Departamento de Estado dijo el viernes que confiaba en una "fuerte participación".



Cuba, que asistió por primera vez a una Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá, y volvió a estar en 2018 en Lima, denunció el mes pasado que estaba siendo dejada fuera de los preparativos, y que sería un "grave retroceso histórico" que no la invitaran.



(Le puede interesar: Cuba denuncia que EE. UU. pretende excluirla de la Cumbre de las Américas)

El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, dijo entonces que no esperaba que Cuba, Nicaragua y Venezuela fueran invitados porque "no respetan" la Carta Democrática Interamericana en 2001, redactada a instancias de la tercera Cumbre de las Américas en Quebec.



Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, replicó anunciando que no irá a Los Ángeles "si no se invita a todos".



Sus pares de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro; y de Argentina, Alberto Fernández; así como líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que reúne a 14 países, también pusieron en duda su participación. Chile no condicionó su asistencia, pero pidió que la convocatoria sea "lo más amplia posible".

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no irá si todos los países no son invitados. Foto: EFE/Isaac Esquivel

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que Amlo, como se conoce al presidente mexicano, habló del tema la semana pasada durante una reunión virtual con el exsenador estadounidense Chris Dodd, asesor especial de Biden para la cumbre.



(Además: López Obrador pide a Biden no excluir países de la Cumbre de las Américas)



"Fue una conversación bastante franca", sostuvo Ebrard el miércoles en Twitter, señalando que Amlo planteó que "no debe haber exclusiones" y que la región debe "entrar en una nueva etapa histórica".



AMLO apuesta a que la región avance hacia una "unión" similar a la que dio lugar a la Unión Europea, y a "dejar otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA y otros supuestos de 'América para los americanos'".

La administración Biden tampoco informó aún si será invitado a Los Ángeles el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente encargado de Venezuela desde 2019, tras desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas.



La eventual participación de Guaidó fue cuestionada por representantes de los países caribeños.

AFP

Más noticias

México pedirá a EE. UU. 'nueva política' para América Latina y el Caribe

Hubo un intento de asesinato contra Putin, afirma inteligencia de Ucrania

Viruela del mono: ¿qué tan contagiosa es la enfermedad?