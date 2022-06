El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ejercerá de anfitrión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles (California) el miércoles 8 de junio, informó este viernes la Casa Blanca.



En un comunicado adelantado a Efe, el Gobierno estadounidense indicó que el presidente y su esposa, Jill, viajarán a la ciudad angelina el miércoles, el tercer día de la cumbre, que está previsto se celebre del 6 al 10 de junio.



Biden y su esposa serán los anfitriones de este encuentro que según el comunicado busca "unir" a los Gobiernos de la región a la hora de afrontar "retos apremiantes", entre los que cita la gestión de la crisis migratoria, la lucha contra el cambio climático, la prosperidad económica y la gestión de la pandemia.



La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, y su esposo, Douglas Emhoff, también estarán en Los Ángeles para participar en la cumbre y en eventos que se celebren en los márgenes de esta cita. La Casa Blanca no dio más detalles del viaje ni del tiempo que pasará Biden en la cumbre.



El anuncio llega cuando aún no se sabe la lista definitiva de mandatarios que acudirá a la cita, aunque el Gobierno estadounidense, anfitrión de la cumbre, ya ha decidido no invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua y mantiene la incógnita sobre Cuba.

El presidente se dirigió a la nación desde la Casa Blanca.

El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, ratificó el jueves en el Senado que ninguno de estos tres países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante en que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya ha dicho que "en ningún caso" acudirá a la cumbre aunque Cuba sea invitada.



Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) celebran este viernes en La Habana una reunión en la que según dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fijarán una posición sobre la Cumbre de las Américas.



Aunque Washington ya ha confirmado que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que espera una respuesta formal de Estados Unidos a su petición de invitar a todos los países a la cumbre.



"Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, el presidente (Joe) Biden es una gente respetuosa", declaró en su conferencia matutina, que se realizó en Sinaloa, en el noroeste del país.

Piden reconsiderar participación de Venezuela

Por su parte, legisladores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes que viene, advirtiendo que esto podría ser perjudicial para los intereses estadounidenses en la región.



En una carta fechada el 26 de mayo, quince miembros de la Cámara baja del Congreso, todos del Partido Demócrata como Biden, señalaron su "preocupación de que la omisión de los gobiernos de esos tres países de la cita regional, prevista del 6 al 10 de junio, "podría socavar la posición de Estados Unidos en la región".

"Puede poner en riesgo algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración lanzó", escribieron, en alusión a la iniciativa 'Build Back Better World' con la cual Biden apunta a contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.



Los congresistas, encabezados por Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores; Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas; y Barbara Lee, presidenta del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones; enfatizaron que "una política de involucramiento producirá resultados más fructíferos que una política continua de aislamiento".



"Una invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la Cumbre de este año no es un respaldo a las visiones o ideologías de esos países", señalaron. "Es una invitación al involucramiento a nivel regional".



"Esperamos que reconsidere la omisión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de este año", dijeron finalmente, indicando que aguardaban una respuesta. Estados Unidos organiza la Cumbre de las Américas por primera vez desde la reunión inaugural en Miami en 1994.

Los temas a tratar

Como ha indicado el Departamento de Estado de EE. UU., cada cumbre "se centra en un área crítica de cooperación de interés para todos los países de las Américas", siendo en esta oportunidad la sociedad americana el eje central del evento.



En ese sentido, la agenda que será dirigida por Joe Biden, tendrá varios subejes en los que se hablará del cambio climático, la inclusión social, la recuperación económica, la transformación digital y la democracia, que según muchos, ha estado en peligro tras el fortalecimiento de lo gobiernos como Cuba, Venezuela o Nicaragua.



Finalmente, los cuatro días de cumbre también tendrán una participación especial del noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de los Jóvenes de las Américas y la cuarta cumbre de los CEO de las Américas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

