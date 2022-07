Como lo anticipó este diario, los cultivos ilícitos y la producción potencial de coca en el país se redujeron levemente durante el año pasado, según nuevas estadísticas presentadas este jueves por la Casa Blanca.



La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por su sigla en inglés) de la Casa Blanca informó que registró 234.000 hectáreas de cultivo en 2021, un 4,5 por ciento menos que las 245.000 del año anterior, siendo la primera vez que el país reduce la producción de esta droga desde 2018, y estimó la producción potencial en 972 toneladas durante el año pasado, un 2,2 por ciento menos que las 994 toneladas de 2020.



Se trata de una reducción de 11.000 hectáreas en comparación con cifras del 2020, cuando alcanzaron a ser 245.000, un récord histórico. Ese mismo año, la producción potencial, que es el estimado que hace Estados Unidos sobre la cantidad de cocaína que puede sacarse de esos cultivos, había sido cifrada en 994 toneladas métricas.



En el comunicado que publica la Casa Blanca, Estados Unidos destaca la reducción, pero advirtió sobre el hecho de que tanto los cultivos como la producción permanecen “altos”.



De acuerdo con Washington, el Gobierno colombiano erradicó manualmente 103.000 hectáreas durante este mismo periodo. Un número inferior a las 130.000 que documentaron en el 2020.

La producción de cocaína en Colombia y Perú disminuyó en 2021, aunque sigue siendo elevada, mientras que en Bolivia permaneció "estable", según revela la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.https://t.co/JcQQUuufvD — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 14, 2022

Sin embargo, el reporte sostiene que bajo la administración Biden fueron decomisadas 757 toneladas, cifra muy superior a la incautada en 2020, que fue de 580 toneladas.



“Colombia sigue siendo un aliado cercano de Estados Unidos en la reducción y reemplazo de cultivos de coca y la producción de cocaína”, dice el reporte tras resaltar que también fueron destruidos 5.700 laboratorios para el procesamiento de droga.



Los cultivos ilícitos alcanzaron su punto más bajo en Colombia en 2012, cuando EE. UU. documentó 78.000 hectáreas. Desde entonces, vienen en franco crecimiento, salvo por el periodo entre 2017 y 2018, cuando se estabilizaron en unas 208.000 hectáreas sembradas.



De ahí que las cifras que reporta ahora la Casa Blanca son todavía tres veces más altas que las de hace una década.



Tras reconocer que los niveles de coca permanecen altos, la Casa Blanca hizo énfasis en la necesidad de implementar “una estrategia bilateral holística” que ataque todos los factores en la cadena de producción.

“Esto resalta la importancia de implementar una estrategia bilateral holística para ayudar a que Colombia establezca alternativas de vida productivas y seguras a través del incremento de la presencia estatal y la inversión en seguridad, justicia y desarrollo rural. Bajo la estrategia, EE. UU. también respalda esfuerzos para monitorear y contrarrestar los crímenes medioambientales que sostienen a los grupos de narcotraficantes y que tienen un impacto negativo en el medioambiente y la región amazónica”, detalla el informe.

El comunicado, vale la pena resaltar, tiene cambios significativos frente al del año pasado.



En primer lugar, no menciona la erradicación ni la interdicción como parte de esa estrategia holística. Algo que sí estaba presente no solo en el reporte 2021, sino en el de los años anteriores.



En segundo lugar, menciona la necesidad de contrarrestar el crimen medioambiental y proteger el Amazonas.



Aunque algo parecido había sido mencionado por funcionarios de la administración Biden en pasadas visitas al país, no estuvo presente en este tipo de comunicados de la Casa Blanca.



En ese sentido, la exclusión de las palabras ‘erradicación’ e ‘interdicción’ del informe presentado este jueves, así como las menciones al crimen medioambiental y a la protección del Amazonas, no pueden ser pasadas por alto.

Pues, aunque son temas muy cercanos y de interés para el actual gobierno de EE. UU. y su cruzada mundial frente al cambio climático, parecen ser un claro guiño para el nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, que desde su triunfo destacó la cooperación en la lucha para proteger el medioambiente como una de sus principales prioridades en las relaciones con Estados Unidos.

Cultivo de uso ilícito en Colombia. Foto: Ejército

Petro también ha criticado abiertamente la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la que han hecho énfasis anteriores gobiernos y desechado de plano el regreso de la fumigación aérea.



Estos temas, entre otros, serán centrales durante la visita de la delegación de alto nivel de la administración Biden que llegará a Bogotá la semana entrante para reunirse con el nuevo gobierno colombiano.



Aun así, controlar el elevado número de hectáreas de coca presentes en el país y la descomunal producción potencial del alcaloide, que es más que suficiente para abastecer el mercado mundial de cocaína, seguirán siendo una prioridad para Estados Unidos más allá de que, por lo que se lee en el informe, haya cambiado un poco el tono con Colombia. Incluso para la administración demócrata de Joe Biden, que ya de por sí enfrenta una crisis por el alto consumo de sustancias ilícitas en su país y las muertes por sobredosis.

Destrucción de megalaboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Colombia. Foto: Ejército

“Los niveles elevados de producción de cocaína en América del Sur representan un desafío de seguridad para los países andinos y una amenaza para la salud pública de Estados Unidos”, señaló la Casa Blanca.

Y es que, según datos oficiales, 24.618 personas murieron en 2021 en Estados Unidos por sobredosis de cocaína, 23,5 % más que en 2020.



"No hay que olvidar que la razón principal por la que EE. UU. se metió con el Plan Colombia desde el año 2000 fue por el tema de la producción de drogas. Eso fue cierto en ese entonces y lo sigue siendo ahora. Y, desafortunadamente, el rasero con el que se mide el éxito o fracaso de esa estrategia sigue siendo la cantidad de cultivos que hay en el país”, afirmó Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano.



Algo que es especialmente cierto entre los miembros del Partido Republicano, que seguirán presionando por una solución eficaz al problema de los cultivos ilícitos y que nunca han dejado de insistir en la reanudación de las aspersiones aéreas.



Presión que crecerá aún más si, como se anticipa, este partido logra recuperar el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre próximo en Estados Unidos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de El Tiempo

Washington, Estados Unidos

