Tiroteo en Baltimore: cuatro heridos tras ataque en reconocida universidad

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la noche del martes en la Universidad Morgan State, en la localidad estadounidense de Baltimore (Maryland), según los medios locales.



De momento no se conoce la situación de las víctimas, aunque un concejal de la ciudad, Ryan Dorsey, escribió en redes sociales que ninguno sufrió heridas críticas.



(Siga leyendo: Alerta en Bangkok: al menos tres muertos en tiroteo en importante centro comercial).

Dorsey también dijo que las autoridades piensan que hubo tres atacantes, y que el suceso dejó cinco heridos. Esta cifra no ha sido confirmada todavía por la policía. De momento no se han producido arrestos.



El ataque tuvo lugar en un edificio residencial para estudiantes. Las autoridades solicitaron a la población que se mantuviera alejada de la zona durante unas dos horas, mientras se esclarecían los hechos, pero después levantó la alerta y aseguró que el tiroteo ya no estaba "activo".

(Puede leer: Tiroteo este sábado en Atlanta deja tres víctimas fatales: esto se sabe del hecho).

"Se pide a todo el mundo que siga resguardado donde se encuentre. Pronto habrá una rueda de prensa", escribió la policía de Baltimore en la red social X (antes Twitter).



La Universidad Morgan State es una institución históricamente afroamericana que en 2022 tenía unos 9.000 estudiantes, según la cadena CNN.

EFE

Más noticias

Biden condena ataque en Jacksonville: 'no hay sitio para el supremacismo blanco'

Revelan que autor de tiroteo en Florida era 'supremacista blanco': dejó una carta

Tiroteo en supermercado de Florida deja varios muertos; tirador también murió