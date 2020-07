Joven contagió a su familia con covid por no seguir recomendaciones

Estados Unidos es, actualmente, el país más afectado por el nuevo coronavirus. Aun así y pese a las elevadas cifras de muertes y contagios, existen muchas personas que se rehúsan a usar tapabocas y a cumplir con las diferentes medidas de autocuidado.



Fue justamente la poca conciencia frente al virus de un joven, de 21 años, en el estado de Florida (Estados Unidos), la que contribuyó a que su familia esté atravesando por un momento difícil.



A mediados de junio pasado, el joven salió de su casa pese a la negativa de sus padres y contrajo el virus en una reunión con amigos. Como resultado, lo propagó en su casa, contagiando a su madrastra, padre y hermanos, y poniendo en riesgo, en especial, la vida de su progenitor, cuyo estado de salud se complicó debido a las comorbilidades.

Los hechos

Siempre que el joven salía de casa, su madrasta, Michelle Zymet, le recordaba que usara tapabocas, lavara sus manos y tuviera todas las precauciones necesarias para evitar el coronavirus. Además, le hacía especial énfasis en que no se reuniera con amigos y que no saliera de no ser estrictamente necesario.



Pero el joven hacía caso omiso a las recomendaciones y una tarde de junio, durante un encuentro con unos amigos, se quitó la mascarilla mientras comía y bebía, entre otras cosas, porque ninguno de ellos parecía enfermo.

"Decidió que quería salir y divertirse. Nos mentía: 'Estoy usando mi tapabocas, no te preocupes, estoy distanciado socialmente, solo estoy viendo a una persona'”, contó Zymet en un video para su página de Facebook.



Después de dicho encuentro, las cosas siguieron como si nada. De hecho, aunque el joven presentó una sintomatología muy parecida a los signos del coronavirus, los trató con medicamentos como si fuera un cuadro de gripe.



Días después de la reunión con sus amigos, uno de ellos lo llamó y le advirtió que había dado positivo en las pruebas de coronavirus. Pese a esto, el joven no se alertó hasta que sus familiares comenzaron a enfermarse.



“Sintió que era necesario hacernos saber que probablemente todos deberíamos hacernos pruebas y que había una buena posibilidad de que pudiéramos tener el virus”, señaló la madrastra.



Las complicaciones

Aunque todos se contagiaron, John Place, esposo de Zymet y padre del joven, ha sido el más afectado por la virus, pues hace parte de la población de riesgo al sufrir de obesidad.



Los síntomas de Place se agravaron la noche del 22 de junio y, por la alta temperatura que registraba, su esposa lo llevó a urgencias.



"Tenía una fiebre muy alta, apenas podía abrir los ojos y levantarse del sofá", relató la mujer.