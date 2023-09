Hay miles de ciudadanos colombianos en proceso de solicitud de la visa estadounidense, con la que se les permite ingresar legalmente al país norteamericano por un periodo de tiempo específico, dependiendo de los motivos por los que están interesados en viajar.



Si bien, en lo que va corrido de este año la embajada ha expedido un número récord de visas, aún hay muchas otras personas interesadas en acceder a esta. Le contamos cuánto tiempo puedo permanecer en el territorio según el tipo de visado.

La visa es un permiso indispensable que deben solicitar todos los colombianos que deseen viajar a los Estados Unidos, independientemente de los motivos por los que estén interesados en realizar el viaje.



Aunque, hay diversas categorías de estas, que se acomodan a distintas necesidades y otorgan un tiempo de permanencia diferente, así como la posibilidad de llevar a cabo distintas actividades en el territorio nacional, ya sean comerciales, de turismo, educación, entre otras.

¿Cuánto tiempo puede permanecer en Estados Unidos?

Dentro de la categoría de visas de no inmigrantes, es decir, para personas que planean viajara EE.UU de manera temporal existe la visa de visitante (B):



La visa de Visitante es "para personas que desean entrar en los Estados Unidos de forma temporal por razones de negocios (B1), que incluye asistir a reuniones o conferencias profesionales, viajes de placer, incluidas vacaciones o visitas a familiares; o tratamientos médicos (B2)", según el portal del Servicio oficial de citas para visas del Departamento de Estado de EE. UU.



Quienes accedan a esta visa de Visitante podrán estar en el país por un periodo máximo de hasta seis meses.



En el caso de las visas para estudiantes, el tiempo de permanencia depende el programa de estudio y cuánto tiempo tarde el mismo, por lo que puede estar hasta cinco años. Aunque, una vez termine los estudios tiene un plazo de 60 días para salir del país.

También está la categoría de intercambio. El sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos, señala que quienes accedan a una visa de visitante de intercambio (J-1) pueden permanecer en el país "desde unas pocas semanas hasta varios años".



Estos programas de intercambio permiten a los extranjeros enseñar, estudiar, investigar, o hacer trabajo de “au pair” (niñera/o) a cambio de alojamiento y comida.



Por su parte, las visas de trabajo H-2B, estas pueden ser extendidas para los empleos cualificados en plazos de hasta un año cada uno. Cada solicitud de extensión de plazo debe estar acompañada de una Certificación de Empleo Temporal válida y nueva. El periodo de estadía máximo en la clasificación H-2B es de 3 años.



Otra las visas a la que es posible acceder es la O- 1 para 'Personas con Habilidades o Logros Extraordinarios' en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo, o han demostrado un récord de logros extraordinarios en la industria de películas o industria televisiva y han sido reconocidos nacional e internacionalmente por esos logros.



Estas personas tienen un periodo inicial de estadía hasta de 3 años, con extensiones de hasta 1 año en caso de ser necesario para completar el evento o actividad inicial.

Cabe destacar que no en todos los casos se aprueba la visa, pues muchas solicitudes no cumplen con los requisitos necesarios para otorgarla. Por ejemplo, hay errores simples, pero repetitivos que pueden hacer que reciba una respuesta negativa, como lo es la fotografía que se debe adjuntar al formulario DS-160.



Según el portal World Statistics, Colombia es uno de los países en donde más se niega la visa con un 33 % de rechazo; es decir, a uno de cada tres colombianos no les aprueban su entrada a Estados Unidos.

¿Cuál es la tarifa de solicitud de visas?

Si piensa en unirse a los compatriotas que visitan los Estados Unidos, tenga en cuenta que los costos para tramitar el permiso de la visa cambiaron a partir del 17 de junio de 2023.



- La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, ha aumentado de $160 USD a $185 USD, lo que equivale a aproximadamente 745.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) ha aumentado de $190 USD a $205 USD, cerca de 825.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) ha aumentado de $205 USD a $315 USD, aproximadamente 1'268.000 pesos colombianos.

