¿Cuánto ganaba la expresidenta de Harvard? Su sueldo y el de otros rectores

La renuncia de Claudine Gay a su puesto como rectora de Harvard se da tras casi un mes de que declarará ante el Congreso sobre el antisemitismo en los campus universitarios. En medio de acusaciones de plagio, la politóloga, quien seguirá desempeñándose como profesora, se despidió del prestigioso puesto, aunque no del alto salario que recibía como presidenta de la institución, aseguran.

El 1 de julio de 2023, Claudine Gay asumió el cargo de presidenta de Harvard y se convirtió en la primera mujer negra en dirigir la institución. La neoyorkina fue elegida por un comité que analizó el perfil de 600 candidatos para encontrar al sucesor de Lawrence S. Bacow, quien ganó US$1’330,200, en 2021, según consignó The Crimson, el medio de la escuela.

Antes de ser nombrada presidenta, Claudine Gay se desempeñaba como decana de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, puesto en el que ganó US$824.068, a lo largo de 2020, y US$879.079, en 2021, de acuerdo con el diario universitario. Este último cita la información revelada por directivos como parte del formulario 990 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Aunque no ha sido revelado el salario que recibió Claudine Gay como presidenta de la universidad ubicada en Cambridge, Massachusetts, se estima que su compensación anual debía rondar el millón de dólares. “La presidenta saliente de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, seguirá ganando probablemente cerca de US$900.000 dólares al año a pesar de verse obligada a renunciar a su cargo como máxima administradora de la institución”, reportó el New York Post.

¿Cuánto ganan los presidentes de las Universidades?



El presidente de la Universidad Thomas Jefferson, Stephen K. Klasko, es el rector de universidad privada mejor pagado del país, al ganar US$8’435.657. En segundo lugar está Charles F. Monohan Jr., presidente del Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, ganó US$4’489.275, seguido por Shirley Ann Jackson, del Rensselaer Polytechnic Institute, de Nueva York, de quien se reporta un salario de US$4’233,291, de acuerdo a The Chronicle of Higher Education.

Estos son los 10 presidentes de universidades mejor pagados, de acuerdo a The Chronicle of Higher Education. Foto: www.chronicle.com

El análisis realizado por el medio especializado en instituciones educativas revela cuánto ganan los rectores y presidentes de las universidades privadas con más prestigio de Estados Unidos. Para calcular el salario de los líderes de las escuelas, se tomó la información de los formularios 990 del Servicio de Impuestos Internos de cada institución y se consideró el salario base, así como bonos y beneficios.

“Estos datos muestran la compensación total recibida por los directores ejecutivos en 2020 en las universidades privadas con gastos de US$100’000.000 o más”, advierte el estudio, el cual incluye a todas las personas que ocuparon el cargo de director general, ya fuera como puesto permanente, interina e, incluso, si no laboraron todo el año.