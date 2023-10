¿Cuánto dinero se necesita para ser de la clase alta en EE.UU.?

En Estados Unidos, el concepto de "clase alta" varía significativamente dependiendo de dónde se viva, tal como lo revela un análisis de SmartAsset. En este se identificó a las ciudades con los umbrales más altos y los más bajos para ser considerado parte de la clase de alto poder adquisitivo.



Para obtener los resultados, un grupo de expertos del portal citado analizó datos del Servicio Interno de Impuestos y la Oficina de Estadísticas Laborales. Así determinó el ingreso mínimo requerido para estar entre el uno por ciento de los que más ganan en cada estado.

Hay varias maneras de definir este nivel socioeconómico en territorio estadounidense, pero la forma más común es utilizar el ingreso familiar. Según el Pew Research Center, los hogares estadounidenses que ganan más de US$100.000 al año se consideran de clase alta. Aunque, el Credit Suisse Global Wealth Report aseguró que en realidad son quienes tienen un patrimonio neto de más de US$1’000.000.



Por otro lado, se puede definir a la clase alta en función de la educación, el empleo o el estilo de vida. Los miembros de la clase alta suelen tener una educación universitaria, ocupan puestos de alta dirección o tienen un estilo de vida lujoso. En general, la clase alta en EE.UU. es un grupo heterogéneo que incluye a personas de diferentes orígenes y experiencias, pero todos los miembros de este grupo comparten un alto nivel de riqueza y estatus social.

Las 5 ciudades con los umbrales de ingreso más altos para ser de clase alta

San Francisco, California: Se necesita tener un ingreso anual de al menos US$1’383.101 para ser considerado parte del uno por ciento de los ricos de la ciudad. La altísima demanda de viviendas y el costo de vida en esta área metropolitana explican el umbral tan elevado.



San José, California: No muy lejos de San Francisco, en San José, la cifra es similar. Aquí, se debe ganar al menos US$1’315.920 al año para unirse a la clase alta. La presencia de numerosas empresas tecnológicas líderes en la región ha influido en este alto estándar.



Bridgeport, Connecticut: Connecticut, en general, es conocido por su prosperidad, y Bridgeport no es una excepción. Aquí, el umbral para ser parte del uno por ciento es de US$1’218.646 al año. La proximidad a la ciudad de Nueva York y la alta concentración de empresas financieras contribuyen a estos ingresos elevados.



Hartford, Connecticut: Otra ciudad de Connecticut en la lista, Hartford, tiene un límite mínimo de US$1’146.280. La influencia de las instituciones financieras y las corporaciones en la región impulsa esta cifra.



New York City, New York: La Gran Manzana es conocida por sus altos costos de vida, y eso se refleja en su umbral del uno por ciento que es considerado como de la clase alta. Aquí se necesita ganar US$1’144.931 al año para formar parte de este nivel. La diversidad de oportunidades profesionales y la densidad de población contribuyen a esta cifra.

Las 5 ciudades con los umbrales de ingreso más bajos para ser de clase alta



Macon, Georgia: En el otro extremo de la escala, en Macon, Georgia, el umbral para estar en el uno por ciento es significativamente más bajo. Aquí, un ingreso anual de US$198.756 puede colocar a alguien entre los más acaudalados.



Brownsville, Texas: En Brownsville, Texas, la cifra es aún más baja, con un umbral de US$197.718. Los costos de vida más bajos en el sur de Texas explican esta diferencia marcada.



McAllen, Texas: Otra ciudad de Texas, McAllen, sigue la misma tendencia. Aquí, se necesita ganar $195.920 al año para estar en el uno por ciento.



Gadsden, Alabama: En Gadsden, Alabama, el umbral es de US$194.321. El bajo costo de vida en áreas rurales del sur de EE.UU. contribuye a esta cifra.



Jackson, Mississippi: En la ciudad de Jackson, ganar US$193.940 al año es sinónimo de estar entre los más ricos de la ciudad.