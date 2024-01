¿Cuánto dinero debe llevar en el bolsillo para que lo dejen entrar a Estados Unidos?

Si se quiere viajar a Estados Unidos hay diferentes trámites que se tienen que hacer, entre ellos, la visa, un proceso que se tiene que seguir meses antes de planear el destino y que implica tener cierta cantidad de dinero para demostrar que se cuentan con los recursos para realizar la travesía. Sin embargo, una vez que se autoriza, ¿cuánto dinero se necesita para entrar al país?

Para muchos, pasar el control de migración en Estados Unidos puede resultar intimidante, pues hay muchas historias sobre personas que durante dicho proceso han tenido que ser investigadas o incluso se les prohíbe el paso. Para que eso no suceda hay que guardar la calma, contestar con honestidad y, en algunos casos, demostrar que se tiene el dinero para solventar el viaje.

Esta es la cantidad de dinero que se necesita para ingresar a Estados Unidos

Lo primero que es importante mencionar es que no es obligatorio proporcionar evidencias de que se cuentan con los recursos financieros para poder viajar por territorio estadounidense.



Esto solamente será necesario en caso de que el oficial de migración lo considere y le pida información al respecto, según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). En esa situación, se puede mostrar efectivo o compartir imágenes de cuentas bancarias. Por ello se debe ser prevenido y llevar todos los documentos necesarios.

Lo anterior aplica sobre todo si la intención del viaje es recibir algún tipo de tratamiento médico, en ese caso es más factible que se soliciten pruebas de que se cuenta con los recursos para pagar el procedimiento. En cualquier caso, se requiere demostrar que se cuenta con el dinero para pagar el alojamiento, el transporte y la comida, durante el tiempo que se planea permanecer.

Eso quiere decir que no hay un estándar sobre la cantidad de dinero a declarar cuando se ingresa a los Estados Unidos. No obstante, para poder permanecer en el país sin mayores complicaciones, una guía aproximada es que se deben tener entre US$100 y US$300 por día, esto para poder pagar el alojamiento, la comida, el transporte y las visitas, aunque no es necesario llevar todo en efectivo, se puede pagar con tarjetas bancarias.

Asimismo, cabe decir que los funcionarios de migración son conscientes de que en algunos casos los viajeros tendrán fondos limitados. En ese caso evaluarán la situación para decidir si son admitidos en el territorio. Ante ello lo mejor es señalar si se llegará a la casa de alguien y explicar que esa persona les proporcionará alojamiento y comida. Para ello se deberá contar con una carta firmada en donde aparezca el nombre completo y la dirección en Estados Unidos.

Viajar a EE.UU. requiere de cierta cantidad de dinero. Foto: istock

¿Cuándo hay que declarar el dinero que se ingresa a EE. UU.?

Si se lleven más de US$10.000 en efectivo, o su equivalente en la moneda extranjera, sí será necesario informarlo a la aduana. Es importante mencionar que esto aplica incluso si se viaja con otra persona y ambos superan los US$10.000, en cuyo caso deberán completar una declaración conjunta.

Si se va a viajar con dicha cantidad de dinero o más, lo mejor es llenar el formulario de FinCEN 105, el informe de transporte internacional de moneda que se encuentra disponible en el sitio web de la CBP, en donde se debe compartir información como nombre, dirección, número de pasaporte y detalle sobre el dinero. En caso de no realizar este procedimiento se corre el riesgo de que las autoridades confisquen los recursos, además de recibir una multa.