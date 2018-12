¿Cuánto dinero ha recibido Colombia de EE. UU. para destruir armas?

‘Caminar por la Tierra con seguridad’ es el título del último informe que publicó el Departamento de Estado de EE. UU. En él se detalla cómo y cuáles fueron los programas en los que ese país invirtió para erradicar minas antipersonales y armas de fuego en todo el mundo.



Las cifras, que se dieron a conocer este mes, están actualizadas hasta el 2017 y para el caso de Colombia recoge información desde el 2001.



Según lo publicado, el país es el octavo del mundo –y el primero de la región- que recibe mayor cantidad de recursos para la destrucción de las armas. El monto asciende a US$ 84,3 millones y solo en 2017 recibió US$ 25,1 millones.

¿Qué análisis hace el informe sobre Colombia?

Según los datos del Departamento de Estado, el país tiene un registro de más de 11.500 víctimas de minas y municiones sin explotar desde 1990.



La ayuda de EE. UU. es utilizada para el despeje de zonas, educación sobre el riesgo, asistencia técnica, equipamiento de la Brigada de Desminado Humanitario de Colombia y soporte y asistencia a los sobrevivientes.



Los recursos son entregados a organizaciones como Halo Trust, que se encarga del desminado en el país. Y según datos oficiales de Halo, hasta septiembre del 2018 se han despejado 158 campos (774.796 metros cuadrados), destruyendo más de 550 minas en el proceso.

¿Qué dicen los datos oficiales del país?

El informe del Departamento de Estado habla de una reducción en víctimas de minas del 2016 al 2017: se pasó de 89 a 57.



Sin embargo, en este 2018 esa cifra ascendió a 136 (80 civiles y 56 militares, entre los que hay 22 niños), según datos recolectados hasta noviembre pasado por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de Colombia..



La entidad también explicó que las 57 víctimas del 2017 fueron 40 civiles y 17 militares y las 89 del 2016 fueron 37 civiles y 52 militares.



Sobre los resultados de la liberación de tierras en Colombia, al 30 de noviembre de 2018 hay 322 municipios liberados de sospechas de minas, 2 departamentos sin sospechas de minas y 134 municipios en intervención.

Colombia es el país número 8 del mundo en recibir más recursos para la destrucción de armas y minas. Foto: Archivo. Cortesía gobernación del Valle

¿Cuál es el panorama mundial de la inversión de recursos de EE.UU.?

El listado de los 10 países que más dinero reciben de parte de EE. UU. para la destrucción de armas es:



Afganistán: (US$ 474,6 millones)

Irak: (US$ 399,7 millones)

Laos: (US$ 161,1 millones)

Camboya: (US$ 133,6 millones)

Angola: (US$ 127, 1 millones)

Vietnam: (US$ 119,3 millones)

Bosnia & Herzegovina: (US$ 113,07 millones)

Colombia: (US$ 84,3 millones)

Líbano: (US$ 66,1millones)

Sri Lanka: (US$ 59,9 millones)



En cuanto a los países de la región, el informe indica que Estados Unidos ha invertido, desde 1993, más de 142 millones de dólares para la destrucción de armas.



La lista de los que más han recibido porcentaje) son: Colombia (59,7%), Perú (18,7%), Ecuador (6,2%), El Salvador (4,6) y Nicaragua (3,03%).



*Con información del Departamento de Estado de Estados Unidos