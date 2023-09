Un estudio en Estados Unidos reveló cuánto debería ganar una persona en cada uno de los 50 estados para vivir cómodamente.



(Puede ser de su interés: Video: La furia de huracán 'Idalia' hace volar a un carro en plena avenida de EE. UU.).



El análisis, realizado por expertos del sitio web de finanzas personales Go Banking Rates, muestra notables disparidades entre las distintas áreas del país.

Para llegar a estos resultados, los investigadores se basaron en datos de la Encuesta de Gasto del Consumidor de 2021 de la Oficina de Estadísticas Laborales, que son los últimos disponibles.



Esta información refleja el costo anual de las necesidades básicas de un individuo soltero. Posteriormente, duplicaron esa cifra para determinar el sueldo ideal, considerando no solo los gastos básicos, sino también el ahorro y otros montos adicionales.



(Le recomendamos: Qué es el 'fuego de San Telmo' que se puede ver en las tormentas del huracán Idalia).



Hawái encabeza la lista como el estado más caro, donde se requiere un ingreso anual de 112,411 dólares (más de 458 millones de pesos colombianos)..

Facebook Twitter Linkedin

La isla de Hawai es el estado más costoso para vivir Foto: EFE

"Es el único sitio donde una persona necesita ganar seis cifras para sobrevivir, pagar los servicios y algunas compras agradables, y también guardar dinero en ahorros", se lee en el estudio.



Por el contrario, Wyoming es el estado donde menos se necesita, con un salario de 49,666. dólares (poco más de 200 millones de pesos colombianos).

Los diez estados más caros de Estados Unidos, según el estudio



1. Hawái - US$ 112.411

2. Massachusetts - US$ 87.909

3. California - US$ 80.013

4. Nueva York - US$ 73.226

5. Alaska - US$ 71.570

6. Maryland - US$ 67.915

7. Vermont - US$ 65.923

8. Oregon - US$ 65.763

9. Washington - US$ 65.640

10. New Jersey - US$ 64.463



En contraste, en estados más rurales del sur y el medio oeste, donde los costos de vida son más bajos, un salario de alrededor de 57,200 dólares es suficiente para vivir cómodamente.



(Lea aquí: El alcohol aumenta la probabilidad de acercarse a personas atractivas, dice estudio).

Facebook Twitter Linkedin

Wyoming es uno de los cincuenta estados que forman los Estados Unidos de América. Está ubicado en la región Oeste del país, limitando con Montana, Dakota del Sur y Nebraska. Foto: iStock

Listado completo de cuánto dinero se necesita para vivir cómodamente en cada estado

1. Alabama - US$ 46.577

2. Alaska - US$ 71.570

3. Arizona - US$ 60.026

4. Arkansas - US$ 47.111

5. California - US$ 80.013

6. Colorado - US$ 59.218

7. Connecticut - US$ 63.078

8. Delaware - US$ 56.571

9. Florida - US$ 57.064

10. Georgia - US$ 49.051

11. Hawái - US$ 112.411

12. Idaho - US$ 58.634

13. Illinois - US$ 49.372

14. Indiana - US$ 49.855

15. Iowa - US$ 48.518

16. Kansas - US$ 47.379

17. Kentucky - US$ 47.318

18. Luisiana - US$ 50.087

19. Maine - US$ 60.862

20. Maryland - US$ 67.915

21. Massachusetts - US$ 87.909

22. Michigan - US$ 50.049

23. Minnesota - US$ 51.668

24. Mississippi - US$ 45,906

25. Missouri - US$ 47.771

26. Montana - US$ 57.056

27. Nebraska - US$ $49.009

28. Nevada - US$ 58.580

29. New Hampshire - US$ 62.935

30. New Jersey - US$ 64.463

31. Nuevo México - US$ 51.214

32. Nueva York - US$ 73.226

33. Carolina del Norte - US$ 53.531

34. Dakota del Norte - US$ 52.807

35. Ohio - US$ 50.157

36. Oklahoma - US$ 46.024

37. Oregon - US$ 65.763

38. Pensilvania - US$ 53.838

39. Rhode Island - US$ 59.936

40. Carolina del Sur - US$ 52.222

41. Dakota del Sur - US$ 52.095

42. Tennessee - US$ 48.774

43. Texas - US$ 50.497

44. Utah - US$ 55,293

45. Vermont - US$ 65.923

46. Virginia - US$ 57.293

47. Washington - US$ 65.640

48. West Virginia - US$ 47.732

49. Wisconsin - US$ 53.122

50. Wyoming - US$ 49.666

La radiografía de la diáspora colombiana en Estados Unidos

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en La Nación (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO