Cuándo vence el plazo para tramitar la Real ID en California

l 7 de mayo de 2025 es la fecha límite para que los residentes de California obtengan una Real ID, una para que los residentes de California obtengan una Real ID, una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumple con los estándares de seguridad federales . A partir de esa fecha, el documento será necesario para abordar vuelos domésticos en Estados Unidos, ingresar a edificios federales, como bases militares o cortes, y entrar a plantas nucleares.

Más de 17'100.000 Californianos ya tienen una Real ID, lo que representa un aumento de 132.749 personas desde el mes de febrero. Sin embargo, aún queda un número significativo de residentes que no han iniciado el proceso.

Para obtener una Real ID, los residentes de California pueden:

Solicitarla en línea en el sitio web REALID.dmv.ca.gov. Deben completar la solicitud y cargar sus documentos. Luego, deben visitar una oficina del DMV para completar la solicitud y presentar sus documentos originales.

Solicitarla en persona en cualquier oficina del DMV. Deben llevar consigo sus documentos originales.

Los documentos necesarios para obtener una Real ID son:

Prueba de identidad: un documento original o certificado (pasaporte válido, certificado de nacimiento).

Cambio de nombre legal: documentos que respalden el cambio de nombre si este no coincide en los documentos (certificado de matrimonio, papeles de adopción).

Prueba de residencia en California: dos documentos en papel (factura de servicios públicos, extracto bancario).

Número de Seguro Social (excepciones pueden aplicar).

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) recomienda a los residentes obtener la Real ID lo antes posible para evitar largas filas y esperas en las oficinas del DMV a medida que se acerca la fecha límite.

¿Qué alternativas hay para la licencia con Real ID?

Es importante tener en cuenta que la Real ID no es obligatoria. Los residentes que no la obtengan podrán seguir usando su licencia de conducir regular para la mayoría de las actividades. Sin embargo, no podrán usarla para las actividades mencionadas anteriormente a partir del 7 de mayo de 2025.

Se recomienda iniciar el trámite lo antes posible para evitar largas filas en las oficinas del DMV. Foto:Departamento de Estado de Illinois

La Real ID es una forma segura y conveniente de identificarse para diversos fines. Se recomienda a los residentes de California obtenerla lo antes posible para evitar inconvenientes en el futuro.

Además de la fecha límite para la Real ID, el DMV también recuerda a los residentes que:

Las licencias de conducir y las tarjetas de identificación vencen cada cinco años . Deben renovarse antes de la fecha de vencimiento.

. Deben renovarse antes de la fecha de vencimiento. Los residentes pueden renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación en línea, por correo o en persona .

. El DMV ofrece una variedad de servicios en línea, como la renovación de licencias y registros, cambio de dirección y pago de multas.

El DMV alienta a los residentes a usar sus servicios en línea y otros canales de servicio para completar transacciones, como la renovación de licencias de conducir y registros de vehículos elegibles. Los clientes también pueden usar el "Service Advisor" en el sitio web del DMV para conocer sus opciones para completar las tareas del DMV.