La llamada prevista entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping, tendrá lugar finalmente el jueves 28, según informan este miércoles medios estadounidenses.



(Lea: China advierte a EE. UU. sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán)



La situación de Taiwán y la guerra en Ucrania serán dos de los asuntos que tratarán los mandatarios en este intercambio telefónico, el quinto desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, según recordó ayer a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.



(Le interesa: Reunión del G20, una batalla diplomática entre Rusia y Occidente)

Se pondrá énfasis, precisó Kirby, en temas de seguridad y en los reclamos territoriales de China.



En ese sentido, aparte de Taiwán, los dos líderes también hablarán sobre el Mar de China Meridional, región en la que se estima que se esconden 11.000 millones de barriles de petróleo y que el gigante asiático se disputa con Taiwán, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam.

Él (Biden) quiere asegurarse de que todas las líneas de comunicación con el presidente Xi se mantienen abiertas en todos los temas. FACEBOOK

TWITTER

El otro gran tema será la economía, aunque Kirby dijo que probablemente EE.UU. no tome una decisión antes de la llamada sobre si deben o no continuar los aranceles sobre bienes chinos que impuso el expresidente Donald Trump (2017-2021).



"Él (Biden) quiere asegurarse de que todas las líneas de comunicación con el presidente Xi se mantienen abiertas en todos los temas, incluso si hay problemas", subrayó Kirby, quien defendió la importancia de que ambos líderes puedan llamarse por teléfono para hablar de manera "cándida" y "directa".



La Casa Blanca lleva semanas creando expectativas sobre una llamada telefónica entre Biden y Xi. De fondo, pesa ahora la posibilidad de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, viaje a Taiwán este verano, algo que fue adelantado por el diario The Financial Times y que ha generado un gran rechazo por parte del Gobierno chino.



(Le podría interesar: Estados Unidos ¿Por qué Joe Biden se recuperó tan rápido del Covid-19?

Informa la Casa Blanca informa: El presidente @POTUS hablara con su homologo chino Xi Jinping el jueves. Entre los temas: la visita a Taiwan de @SpeakerPelosi que irrita a Beijing. — Gabriela Frías (@gfrias) July 27, 2022

Pelosi no ha anunciado aún ningún viaje de manera oficial, pero el Gobierno chino ha advertido que responderá con "medidas enérgicas" si Pelosi visita Taiwán, en la que sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representante de EE.UU. a Taiwán desde 1997, cuando Newt Gingrich visitó la isla.



Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

Más noticias del mundo

- ¿Cómo le ha ido a Pedro Castillo en su primer año como presidente de Perú?

- Shakira irá a juicio por fraude fiscal en España tras rechazar un acuerdo

- Andrew Cunanan, el escort de lujo que mató por la espalda a Gianni Versace