Cuando migrantes llegan a la frontera de EE. UU. a pedir asilo, ¿cuál es el proceso?

En las últimos semanas se ha visto crecer de manera importante el número de inmigrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. No obstante, hay un cambio interesante que se ha registrado recientemente y es que antes los inmigrantes ilegales se escondían de la patrulla fronteriza por miedo a ser deportados, y ahora muchos de ellos se entregan voluntariamente considerando que tendrán la oportunidad de solicitar asilo. La realidad es que para obtener ese estatus hay que seguir todo un proceso.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), exhorta a todos los no ciudadanos de los Estados Unidos que no cuenten con autorización para ingresar al país, a utilizar su aplicación móvil CBP One para solicitar una cita y presentarse en un puerto de entrada terrestre, de lo contrario podrían enfrentar consecuencias legales y perder la posibilidad de ser candidatos a la solicitud de asilo.

La agencia gubernamental explicó que la cantidad de ciudadanos que pueden ser procesados a través de la aplicación varía según el puerto de entrada y los recursos disponibles en cada caso. También compartió que se puede obtener una cita con 21 días de antelación y que es importante informarse con respecto a las condiciones que existen en el lugar en donde se deberá presentar debido a que en algunos casos hay carriles exclusivos para las personas que no tienen documentos de viaje y cuentan con una cita con la CBP.

Y es que cuando un inmigrante llega a un punto de entrada, los oficiales inspeccionan y evalúan para determinar cuál es su situación y el procesamiento adecuado según su estatus.

Asimismo, la CBP aclara que ellos no están autorizados a otorgar una solicitud de asilo. Sin embargo, las personas en un puerto de entrada sí pueden expresar temor de persecución al regresar a su país y podrían ser remitidas a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para obtener una entrevista.

También explicaron que las personas a las que se les haya emitido un aviso de comparecencia y se encuentren en un proceso de deportación tendrán la oportunidad de buscar asilo o protección ante un juez de migración.

¿Quiénes pueden solicitar asilo en Estados Unidos?

De acuerdo con información de la Uscis, existen tres opciones para obtener asilo en los Estados Unidos: el proceso afirmativo, la entrevista de méritos de asilo después de una determinación positiva de temor creíble y el proceso de defensa de asilo.

Facebook Twitter Linkedin

Muchos inmigrantes llegan a la frontera en busca de asilo. Foto: REUTERS

Para obtener el asilo a través del proceso afirmativo se debe estar presente en Estados Unidos y realizar el trámite en un periodo máximo de un año después de la llegada al país.

El asilo a través de entrevista de mérito después de una determinación positiva de temor creíble solo se otorga a aquellas personas que puedan demostrar la posibilidad de persecución o tortura en caso de regresar a su país.

Finalmente, el proceso de defensa de asilo se solicita para detener la expulsión de Estados Unidos, aunque en ese caso un juez determinará si se cuentan con las condiciones para ser elegible.

Las autoridades migratorias hacen énfasis en que las personas que entran irregularmente a Estados Unidos a través de su frontera terrestre o costera no reúnen los requisitos para obtener asilo a menos que puedan demostrar una excepción a la regla, por lo que siempre se exhortan a utilizar las vías legales, seguras y ordenadas para obtener ese estatus.