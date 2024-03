¿Cuándo es Semana Santa 2024 en Estados Unidos?

en Estados Unidos millones de fieles muestran su devoción en esta fecha, la cual este año coincide con el final de marzo. La Semana Santa es una celebración cristiana anual que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, el viacrucis, su muerte y resurrección. En el mundo yo coincide con el final de marzo.

De acuerdo al calendario católico, este 2024 la Semana Santa será del 24 al 31 de marzo. Las fechas más relevantes de la conmemoración son:

24 de marzo: Domingo de Ramos

28 de marzo: Jueves Santo .

. 29 de marzo: Viernes Santo .

. 30 de marzo: Sábado de Gloria .

. 31 de marzo: Domingo de Resurrección, también llamado Domingo de Pascua.

en Estados Unidos se trata de una conmemoración más íntima, en la cual Mientras que en España, Roma y distintas ciudades de Latinoamérica, la Semana Santa está marcada por grandes procesiones que reviven la Pasión de Cristo y su crucifixión,, en la cual las familias creyentes asisten a la iglesia , en las cuales se programan misas y vigilias.

Aunque el Jueves y Viernes Santo suelen considerarse días feriados en muchos países del mundo, este no es el caso en Estados Unidos, en donde estas fechas no forman parte del calendario oficial y las labores no se interrumpen por la conmemoración, ya que no es considerada a nivel federal.

El Domingo de Pascua es tan importante para los estadunidenses que incluso se celebra en la Casa Blanca. Foto:https://www.whitehousehistory.org/ Compartir

Domingo de Pascua: la celebración de la Semana Santa más relevante en Estados Unidos



Aunque la conmemoración de la Semana Santa en Estados Unidos es distinta a cómo se celebran estas fechas en países con mayor presencia de creyentes católicos, el Domingo de Resurrección tiene un significado muy especial para los estadounidenses, quienes lo celebran como Domingo de Pascua.

Este año, el Domingo de Pascua, que en Estados Unidos es llamado Easter Day, se celebra el 31 de marzo. Esta fecha se celebra con una divertida actividad: las personas decoran huevos que luego esconden para que los niños los encuentren. Es tan importante este festejo, que tradicionalmente se lleva a cabo una búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca.