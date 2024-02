¿Cuándo cambia la hora en California en 2024? Le decimos si se atrasa o adelanta

Como es costumbre cada año para aprovechar al máximo las horas de luz y ahorrar energía, en California, Estados Unidos, los habitantes deberán adelantar una hora el reloj para darle inicio así al horario de verano a partir de marzo, según rige la Ley de Horario Uniforme, sancionada en 1966.

El próximo domingo 10 de marzo a las 2 AM, los habitantes de California adelantarán una hora el reloj, recibiendo el horario de verano 2024, que tiene como principal objetivo reducir el consumo de energía eléctrica, debido a que al aprovechar la luz solar, el Gobierno no precisa demasiada iluminación artificial en las calles. Los aparatos electrónicos conectados a internet realizarán el ajuste de manera automática, en tanto para los que no lo hacen es recomendable realizarlo manualmente antes de dormir.

Conocido en Estados Unidos como "Daylight saving time", la modificación en el horario generará el 10 de marzo que el amanecer y el atardecer lleguen una hora más tarde en relación con el día anterior, por lo que habrá más luz durante el día. Además, los ciudadanos perderán una hora de sueño, aunque la recuperarán con el ajuste para el horario de invierno en noviembre.

La medida, que se implementó por primera vez en el año 1918 y, cuarenta y ocho años después fue establecida a nivel nacional por medio de la Ley de Horario Uniforme, pese a tener un objetivo definido y que busca mejorar el cuidado del medioambiente, no tiene a todos los Estados conformes.

De acuerdo a información compartida por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), hubo más de 400 presentaciones de ley para establecer un solo horario para todo el año, sin embargo, ninguna tuvo efecto finalmente.

Facebook Twitter Linkedin

El horario de verano termina con el inicio del horario de invierno que se establece el primer domingo de noviembre. Foto: iStock

La razón del cambio de horario en Estados Unidos

Pese a los motivos que adujeron los legisladores en contra del cambio bianual, resulta necesario durante los meses de verano para el ahorro de energía, y durante los meses de invierno es preciso modificar el horario para contar con luz solar en horarios tempranos, debido a que si no se hiciera, el sol no saldría en ciertos Estados hasta las 8:30 AM.

El cambio tampoco es casual, sino que Estados Unidos estudió durante años el horario de verano desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre, y en el año 2005, George W. Bush, entonces presidente, atrasó el cambio cuatro semanas más, lo que finalmente se estableció en 2007 y comprende el sistema utilizado actualmente.