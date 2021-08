¿Cuántos estados hay en EE. UU.?

Una de las grandes dudas que hay es sobre la cantidad de estados en los Estados Unidos. No hay que confundirse. Son 50 estados en total.



Muchas personas tienden a confundir algunos de estos y aseguran que son 52 estados en total, lo cual es erróneo. Por ejemplo, tienden a considerar como estado a Washington, DC, que en realidad es un distrito federal, y a Puerto Rico, el cual es un territorio no incorporado de los Estados Unidos.



Existen cuatro estados -Pensilvania, Virginia, Massachusetts y Kentucky- que son oficialmente nombrados como "mancomunidad" o "commonwealth", lo que significa que, al contrario de los otros, estos estados tienen un gobierno basado en el consentimiento común de su pueblo.



Desde 1959, los Estados Unidos de América están conformados por los siguientes 50 estados. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New México, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, y Wyoming.



