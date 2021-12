¿Piensa viajar? Estas son las restricciones en el mundo por ómicron

Algunos países del mundo han endurecido sus restricciones para viajeros durante esta época de fin de año. La nueva variante ómicron ha movilizado a los gobiernos para exigir nuevas medidas e, incluso, prohibir vuelos provenientes desde ciertas zonas de África.



A continuación, le hacemos un recuento de los principales anuncios que se han hecho para esta temporada de fin de año.



Estados Unidos: en territorio estadounidense, que detectó su primer caso en California, el presidente Joe Biden espera anunciar este jueves una nueva campaña contra la pandemia centrada en nuevos requisitos para los viajeros y en un aumento en el esfuerzo de vacunación.



Sin embargo, desde ya se anticipó que desde "principios de la semana que viene" todos los viajeros que entren en el país deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida.



España: con la llegada de la nueva variante, cada vez más regiones españolas están aplicando requisitos como el certificado que acredita estar vacunado, conocido como pasaporte covid, haber pasado la enfermedad o contar con una prueba negativa. Los certificados de vacunación o una prueba negativa son requerimiento para entrar a la mayoría de los sitios públicos.



Los ciudadanos colombianos que viajes hacia España pueden entrar con su carné de vacunación o presentar una prueba de covid-19 negativa.



Portugal: a partir de este miércoles, volvió a ser obligatorio el uso de mascarillas en todos los recintos cerrados y el pase sanitario debe mostrarse al entrar a restaurantes, hoteles y pabellones deportivos. Además, para entrar en el país ya no bastará con portar un certificado de vacunación, sino que también habrá que presentar una prueba de un test negativo o de recuperación al covid-19.



Las regiones han reforzado las limitaciones de acceso a los no vacunados. El jueves debe darse un paso más con la prohibición de su entrada en comercios no esenciales.



Alemania: el país decide este jueves restricciones suplementarias contra la virulenta cuarta ola del coronavirus, entre ellas el cierre de bares y otros lugares públicos.



Se evocan posibles cierres de bares y clubes nocturnos para toda la población y la Bundesliga podría volver a disputar partidos con gradas vacías.

Un trabajador de la salud practica una prueba rápida de covid en Nueva York. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Israel: este país fue el primero del mundo en imponer un estricto cierre de fronteras para blindarse ante la ómicron, de la que ya hay dos casos confirmados en el territorio nacional.



Autoridades decidieron prohibir a partir el domingo la entrada de extranjeros en el país, así como obligar a sus ciudadanos vacunados de vuelta en el país a realizar un test PCR y tres días de cuarentena (siete en el caso de los no vacunados).



Esta decisión llega a menos de un mes desde que el país reabrió sus fronteras (el 1 de noviembre), y a ocho días de la fiesta judía de Janucá.



Australia: el país retrasó este lunes la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros vacunados del 1 al 15 de diciembre tras detectar cuatro casos.



Filipinas: las autoridades filipinas anunciaron este lunes la suspensión de la apertura de sus fronteras sin cuarentena a los turistas vacunados contra la covid-19, medida que iba a entrar en vigor el 1 de diciembre.

Restricciones desde algunas zonas de África

Pero, por ahora, la acción de muchos gobiernos pasó también por limitar la movilidad internacional a pesar de la opinión contraria de la OMS y la ONU, especialmente ante las restricciones impuestas específicamente a África austral, donde se avisó en primer lugar de esta nueva variante.



Tanto la OMS como la ONU desaconsejaron imponer restricciones generalizadas a los viajes, especialmente enfocadas a los países del sur de África, objeto de vetos en múltiples países.



Los cierres de fronteras son "profundamente injustos, punitivos e ineficaces", denunció el secretario general de la ONU, António Guterres, calificando de "escándalo" la condena impuesta a África por no disponer de suficientes vacunas.



