Desde el pasado 4 de febrero han aumentado las preguntas y la incertidumbre del mundo por los extraños objetos voladores que han sido derribados.



El primer objeto no identificado, al cual denominaron como un supuesto globo espía y que se registró el 4 de febrero, fue abatido en las costas de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Sin embargo, el viernes 10 de febrero se repitió el mismo evento y otro objeto fue derribado en Alaska. El sábado y el domingo fueron abatidos el tercer y cuarto artefacto en Canadá y Michigan, respectivamente.



Por el momento, se desconoce el tamaño o a quién pertenecen los artefactos. No obstante, muchos aseguran que serían 'ovnis'. Ante los crecientes rumores y debates, varios internautas han logrado captar con sus cámaras y celulares los objetos voladores.

El fotoperiodista Gustavo Yañez compartió en Facebook algunas fotografías. Según las imágenes, el objeto era pequeño y con forma de platillo.



“Hoy a las 9:05 de la noche, en la ciudad de Salta, saqué dos fotos a un avión. En una se ve todo normal, pero en la otra hay algo. En la foto que se ve ese otro objeto, si la amplío se le ve un contorno como blanco”, escribió en la descripción.



Y agregó: “En la foto negra se ve la forma del avión y de ese objeto que en la segunda foto desapareció, siendo que hay solo segundos de diferencia entre ambas fotos”.

Internautas en otras partes del mundo también compartieron sus videos y fotografías. Incluso, la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de Uruguay recibió denuncias de un objeto con luces intermitentes de color rojo, otra característica de dichos objetos.

🇺🇾 Uruguay | reporta un objeto volador no identificado con las mismas características cilíndricas al derribado en #Alaska hace 2 días. La Fuerza Aérea Uruguaya está investigando los sucesos.



👽 #OVNIS | #OVNI | #UFOS | #UFOS 🛸 pic.twitter.com/NMoKDZ6RoT — ✠ 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 ✡︎ (@Finanzas_Times) February 12, 2023

Ante los extraños casos, los altos mandos de diferentes naciones se han pronunciado debido a que muchas personas temen por su seguridad, pues ciudadanos aseguran que se trataría de ovnis.



No obstante, EE. UU. aclaró que no hay indicios de alienígenas en los objetos derribados, pero no descartan la posibilidad. Reino Unido, por su parte, se encuentra en alerta.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

