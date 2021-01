Biden restringirá viajes procedentes de más de 26 países

El presidente de EE.UU., Joe Biden, restablecerá el lunes la prohibición de entrada al país a los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Brasil, e incluirá a Sudáfrica, como parte de su esfuerzo contra la pandemia del coronavirus, informaron este domingo medios locales.

La cadena CNN y la publicación Político, que citaron fuentes de la Casa Blanca, señalaron que la decisión da marcha atrás a la medida anunciada el pasado 18 de enero, dos días antes de dejar el poder, por el expresidente Donald Trump. Las restricciones debían levantarse a partir del próximo martes, 26 de enero.



(También: Republicanos anuncian que opondrán resistencia en juicio a Trump)



Durante esta jornada, Estados Unidos rebasó los 25 millones de contagiados por el virus, y llegó a 417.538 muertes, lo que lo mantiene como el país más afectado por la pandemia en el mundo.



La prohibición a los pasajeros procedentes de la Unión Europea y el Reino Unido la impuso Trump en marzo, mientras que la referente a Brasil data de mayo. En su decisión del 18 de enero pasado, Trump decidió mantener en vigor la restricción de viaje para los pasajeros procedentes de China e Irán.



(También: Timonazo en Estados Unidos para sepultar la era Trump)



Nada más conocerse la orden del líder republicano, la actual portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló entonces en su cuenta de Twitter que "con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo, este no es el mejor momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales".



"La Administración no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero", anticipó la actual portavoz.



Además, Estados Unidos exigirá desde este martes una prueba de covid-19 negativa a todos los pasajeros aéreos antes de volar al país, incluidos los estadounidenses. La medida, anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el pasado 12 de enero, establece también la recomendación de someterse a una nueva prueba de tres a cinco días después de la llegada al país y permanecer en cuarentena en casa durante siete días después del viaje.



El epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, señaló este domingo que tras los datos difundidos por el Gobierno del Reino Unido se debe asumir que la variante británica puede "causar más daño, incluida la muerte", y apuntó que la vacuna sigue siendo eficaz incluso contra la variante sudafricana.



Fauci indicó que la variación británica del virus está "en al menos 20 estados de Estados Unidos", y apuntó que las vacunas administradas en el país, la de Moderna y Pfizer, "parecen seguir protegiendo contra la cepa mutante".



(Además: Toque de queda de 24 horas en Manaos ante grave colapso sanitario)



Consultado sobre la presencia en Estados Unidos del linaje descubierto en Sudáfrica, admitió que no puede decir "definitivamente" que lo sepan como un hecho.



El funcionario indicó que, aunque se ha observado que la mutación sudafricana puede "en algunos aspectos" anular la eficacia de las vacunas, estas aún están dentro de un "nivel de amortiguación" que las hace eficaces contra esas variantes.



EFE