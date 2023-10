¿Cuál es la enfermedad que tiene el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, son dos artistas muy conocidos que se han encargado de compartir públicamente algunos detalles de su aventura como padres primerizos. De esa manera, la propia conductora reveló la enfermedad que tiene León, nombre de su hijo, lo que hasta el momento ha provocado un cambio en la rutina diaria de la familia.

El pasado mes de septiembre ambos anunciaron felices el nacimiento de su primogénito y, desde entonces, Cynthia ha sido muy transparente respecto a cada una de sus etapas, generando la mayoría de las veces, emoción entre sus seguidores. Una de las más recientes, es el padecimiento del pequeño: alergia a la proteína de leche de vaca.

¿De qué está enfermo el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Después de varias semanas de tener al niño en casa, los artistas se dieron cuenta de algunos síntomas en el recién nacido que los alarmaron, por lo que decidieron acudir a recibir atención médica. Allí les detallaron que, mientras esté amamantándolo, la exconductora de Venga la alegría debe evitar consumir alimentos que contengan leche de vaca durante la lactancia para prevenir reacciones alérgicas en su bebé.

“Mi nutrióloga me hizo un plan especial para el posparto y la lactancia. Les cuento que Leoncito tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, entonces como lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, solo durante una temporada, mi dieta no tiene nada de leche y no como nada que inflama el estómago, eso me está ayudando mucho”, escribió Cynthia Rodríguez en sus redes sociales.

El bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Foto: Instagram @cynoficial

Por el momento, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no han dado más detalles al respecto. Lo que sí aclararon fue que por ahora la condición de su hijo no es grave, pero que están centrados en garantizar su salud y sobre todo su alimentación.