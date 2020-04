¿En qué consiste el plan de Trump para 'descongelar' a EE. UU.?

El presidente Donald Trump presentó este jueves las nuevas guías para relajar el distanciamiento social en Estados Unidos y reactivar ciertos sectores de la economía a partir de este próximo 1 de mayo.

El plan, que fue entregado a los gobernadores de los 50 estados del país, no sería obligatorio y su implementación dependerá de la situación en el terreno en cada región por separado.



Las guías de la Casa Blanca están diseñadas para ejecutarse en tres etapas. Cada una de ellas con un grupo de condiciones que deberían cumplirse antes de poder ejecutarse.



Fase 1

Para poder entrar en la fase uno, el documento plantea que primero se debe cumplir con un período de 14 días consecutivos de reducción de contagios y un retorno a la demanda hospitalaria que existía antes de la irrupción del coronavirus.



Así mismo, los estados deberán establecer mecanismos rápidos y eficientes para diagnosticar la enfermedad y garantizar que cuentan con suficientes máscaras, guantes y otro tipo de artículos necesarios para garantizar la protección de médicos (Equipos de Protección Personal o PPE, por su sigla en inglés).



Una vez se cumplan esos requisitos, la fase prevé un regreso paulatino a los sitios de trabajo pero con ciertos parámetros de distanciamiento social, como mediciones a la temperatura de todos los empleados y altos estándares de higiene.



Recomiendan, además, que todos aquellos que puedan teletrabajar lo continúen haciendo y que los grupos más vulnerables al virus, como los ancianos, permanezcan en cuarentena.



Sugieren, también, evitar eventos sociales o congregaciones de más de 10 personas donde no se pueda mantener un distanciamiento entre personas de más de un metro con ochenta centímetros y minimizar viajes de todo tipo que no sean esenciales.



Las guías permiten en esta fase la reapertura de restaurantes, cines, iglesias y eventos deportivos o musicales donde se pueda mantener un estricto distanciamiento social.



Así mismo da luz verde para el reinicio de cirugías electivas y gimnasios, pero también bajo altos controles sanitarios.



Los colegios, no obstante, deberán permanecer cerrados al igual que el acceso de visitas a hogares geriátricos, hospitales, bares y clubes nocturnos.En general, las guías recomiendan para esta etapa mantener prácticas de higiene, como el lavado constante de manos y el uso de máscaras en público.

El Presidente de Estados Unidos le entregó a los 50 gobernadores un plan que tiene 3 fases para el retorno paulatino de las actividades. Foto: EFE

Fase 2

En la segunda fase se sugiere que las personas mantengan sus distancia en lugares públicos y pide evitar congregaciones de más de 50 personas donde estas distancias no se puedan mantener.



Se permiten, además, los viajes no esenciales, y se autoriza la reapertura de colegios mientras que la restricciones para restaurantes, cines, iglesias y eventos musicales y deportivos pasan de ser estrictas a moderadas.



Las personas vulnerables, no obstante, deberán seguir resguardadas durante esta etapa y seguirían prohibidas las vistas a los ancianatos y hospitales.



Se insiste, igualmente, en continuar con el teletrabajo si es posible.



Para pasar de una fase a otra, cada Estado debe registrar un descenso en el ritmo de contagios. Foto: ELTIEMPO

Fase 3

En la tercera etapa se levantan la mayoría de restricciones pendientes, entre ellas la reapertura de bares y la visita a hospitales y ancianatos, con ciertas precauciones.



Es en este momento, además, cuando las personas más vulnerables podrían salir de la cuarentena pero manteniendo el distanciamiento físico cuando se encuentren en lugares públicos donde hay mucha gente pero evitándolos si no es posible lograrlo.



A pesar de que el presidente Trump insistió al comienzo de esta semana en que sus guías serían obligatorias para los estados pues su poder es "absoluto", el documento deja claro que cada estado tendrá libertad de ejecutarlas como les convenga.



Eso luego de que una mayoría de esos gobernadores le recordaran a Trump que la constitución no le otorgaba poderes para imponer este tipo de mandatos a nivel nacional.



Muchos de ellos, de hecho, han realizado sus propias alianzas interestatales con guías propias para el restablecimiento de la actividad económica y el relajamiento del distanciamiento social.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington