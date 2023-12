¿Cuál es el ‘perdón’ que debo pedir si ingresé como indocumentado a Estados Unidos?

Los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos como indocumentados y hayan intentado establecerse allí, se enfrentan a penas. Además de la deportación, pueden ser declarados como inadmisibles durante cierto tiempo y no tienen manera de ingresar legalmente al territorio estadounidense. Sin embargo, en algunos casos particulares existe lo que se denomina como perdón migratorio, o waiver, recurso por el cual un interesado que cumpla ciertas características podría recibir la habilitación de las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para reingresar o establecerse legalmente.

En caso de ser descubierto por las autoridades, un indocumentado puede enfrentarse a la deportación e inhabilitación por hasta diez años para volver a entrar a EE. UU., según su situación. Para algunas situaciones en particular, la normativa norteamericana permite rever algunas situaciones.

Qué es el perdón migratorio para entrar a Estados Unidos

Los inmigrantes ilegales tienen la posibilidad de solicitar el perdón migratorio o waiver por ciertas faltas que fueron explicadas por el estudio de abogados Urbina Law Firm.



Uscis puede considerar otorgar este recurso a quienes hayan incurrido en los delitos de: presencia ilegal en Estados Unidos, que puede tener una pena entre los períodos mencionados; fraude inmigratorio, que no incluye a quienes hayan declarado ser ciudadanos estadounidenses (para ese caso no aplica el perdón); y quienes tengan antecedentes penales, siempre y cuando no sean de crímenes de gravedad.

El perdón migratorio se divide en tres grandes categorías y luego tiene algunas subdivisiones. En lo que refiere concretamente a indocumentados, el que se debería solicitar es el Formulario I-601A, Solicitud de Exención Provisional por Presencia Ilegal.



Este se aplica a quienes hayan incurrido solamente en la falta de estar ilegalmente en Estados Unidos, tanto para quienes lo hicieron de manera temporal como para los que residieron. Para poder ser beneficiario de esta medida, el interesado debe tener una pareja, padre o madre que cuente con ciudadanía o con la green card. Por su parte, las otras dos grandes categorías del waiver son:

Formulario I-212, solicitud de permiso para volver a solicitar ingreso a Estados Unidos después de haber sido deportado o removido: esta solicitud está dirigida a los indocumentados que fueron deportados de EE. UU. Dentro de esta división, existen distintos tipos de formularios según las características de cada caso. Formulario I-601, solicitud de exención de causal de inadmisibilidad: se aplica a inmigrantes que son considerados inadmisibles por un delito en su haber. Para poder pedirlo, el solicitante debe tener un familiar ciudadano o residente que quedaría en una situación delicada sin la presencia de su pariente.

El perdón migratorio es requisito para que los indocumentados puedan solicitar la residencia permanente en Estados Unidos Foto: Secretaría de Estado de Estados Unidos

Es importante destacar que los inmigrantes ilegales deben contar con el perdón migratorio antes de poder aplicar a cualquier tipo de visa o a la residencia permanente.