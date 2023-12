¿Cuál es el mejor horario para pedir una cita de asilo en CBP One?

La asignación de citas de asilo a través de CBP One podría tener un horario óptimo para aumentar las posibilidades de éxito para los solicitantes. De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), el mejor horario para solicitar una cita es a las 11 a.m. CT, todos los días, ya que en este intervalo se asignan citas a aquellos que las solicitaron el día anterior.

CBP One ha ampliado el acceso a la aplicación, permitiendo la solicitud durante 23 horas al día, desde las 11 a.m. CT hasta las 10 a.m. CT del día siguiente. Aunque este cambio brinda más tiempo para intentar programar una cita, también implica una mayor competencia entre solicitantes.

Si no es posible solicitar una cita a las 11 a.m. CT, existe la opción de intentarlo en otros horarios. Con algo de suerte, podría encontrarse una cita disponible en otros momentos del día.

La app CBP One puede ayudar a agilizar el proceso de inspección y solicitud de asilo Foto: CBP

Recomendaciones para programar una cita de asilo en CBP One