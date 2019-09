Hay que despolitizar implementación de los acuerdos de paz, dice CICR

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), no tuvo pelos en la lengua a la hora de expresar fuertes críticas contra la nueva política de seguridad del presidente Iván Duque y la implementación de las acuerdos de paz que se firmaron con las Farc.



Durante un foro organizado en Washington por la organización WOLA para evaluar los avances y retrocesos de la paz durante la era "era Duque", Harnisch catalogó de "muy difíciles de cumplir" las condiciones que ha exigido el presidente para una eventual negociación con el Eln y otros grupos al margen de la ley.

"Me preocupa sumamente que bajo la nueva política de seguridad de Duque si un grupo armado quiere negociar con el gobierno, las dos precondiciones que han puesto (concentración y que cese toda actividad criminal), son muy difíciles de cumplir. Eso no se ha visto en Colombia", dijo Harnisch durante un panel dedicado a los desafíos y oportunidades de la implementación de los acuerdos.



Harnisch se mostró también preocupado por la expansión y fortalecimiento de estos grupos y la capacidad real del estado para combatirlos. Según el jefe de la Cruz Roja, si no hay una estrategia clara para derrotarlos y tampoco una posible negociación en poco tiempo estos se convertirán en un nuevo "monstruo para Colombia".



Harnisch también cuestionó la inexistencia de un plan de desarrollo para las regiones que abandonaron las Farc y que se han convertido en nuevos blancos de la delincuencia.



De acuerdo con el funcionario, si el país no toma medidas "claras y decisivas" para llevar desarrollo y oportunidades a zonas que históricamente han contado con poca presencia del Estado, Colombia no logrará salir nunca del ciclo de violencia.



"Hay personas que se desarmaron, intentaron vivir en las ciudades y luego volvieron al monte. Son una minoría pero lo que me sorprende es la desesperanza de esta gente y el pensamiento que es preferible vivir en el monte porque no hay oportunidades para ellos", sostuvo el funcionario de la Cruz Roja.

En cuanto a la implementación de los acuerdos Harnisch dijo que no era justo señalar al gobierno de Duque por la lentitud con que avanza, pues muchos de los problemas comenzaron en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Criticó, por ejemplo, que el acuerdo se hubiese sometido a un plebiscito y las malas condiciones que existieron en las zonas de concentración a donde llegaron los guerrilleros de las Farc.



Y cuestionó a este grupo por también incumplir con otros aspectos del pacto, como el inventario de todos sus bienes y recursos, pues eso le restó credibilidad al proceso.



Para Harnisch, a pesar de que la implementación del acuerdo avanza "a paso de tortuga", el acuerdo de paz en sí mismo es un gran lo logro que deber ser protegido y pidió hacer todos los esfuerzos necesarios para "despolitizar la implementación".



En el foro también participaron Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación; Luis Eduardo Celis, de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz; y Socorro Ramírez, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

En un segundo panel, dedicado al tema de justicia, verdad y reparación, participaron la vicepresidenta de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Xiomara Balanta; Jacqueline Castillo Peña, representante legal de Madres de Falsos Positivos (MAFAPOl); el Padre Sterlin Londoño, de la Diócesis de Yuto, en Chocó; y Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).



Por otro lado, María McFarland, directora Ejecutiva de la Alianza para la Política de Drogas; Álvaro Arroyo, del Proceso de Comunidades Negras (PCN); y Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa en Wola, dedicaron el tercer segmento del foro a la implementación de los acuerdos de paz y la lucha contra los cultivos de coca en el país.



