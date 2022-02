El Pentágono confirmó este miércoles el envío de 3.000 soldados de Estados Unidos a países aliados en el este de Europa en medio de la tensión con Rusia sobre Ucrania.



El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que 1.000 militares se desplegarán en Rumanía, mientras que otros 2.000 serán enviados a Polonia y Alemania.



"La situación actual exige que reforcemos la postura disuasiva y defensiva en el flanco este de la Otán", subrayó Kirby.

En el caso de Rumania, Estados Unidos reubicará 1.000 soldados que actualmente están destacados en Alemania en territorio rumano "en los próximos días". "Es un escuadrón de ataque y una unidad de caballería que están diseñados para desplegarse en corto plazo y moverse rápido una vez que estén situados", apuntó el portavoz, que agregó que esos efectivos se sumarán a los 900 que actualmente EE. UU. tiene en Rumania.



En paralelo, unos 2.000 militares, que se encuentran ahora en suelo estadounidense, viajarán en los próximos días a Europa: Por un lado estarán miembros de la División 82 aerotransportada, que desplegará un equipo de combate de infantería en Polonia.



En respuesta a una pregunta de una periodista, Kirby aclaró que la mayoría de esos 2.000 efectivos irán a Polonia. Por otro lado, el Cuerpo 18 aerotransportado enviará un equipo de trabajo a Alemania.



Este grupo "está entrenado y equipado para una serie de misiones para disuadir de la agresión y reafirmar nuestro compromiso con los aliados", indicó Kirby, quien remarcó que estas serán misiones "temporales" y no permanentes, y que no van a ir a luchar a Ucrania.



El Pentágono recordó que aparte de estas fuerzas EE. UU. mantiene a 8.500 soldados en su territorio en "alerta elevada", que están listos para ser movilizados, pero que de momento no lo van a hacer.



Kirby precisó, además, que los efectivos que se mandan a Rumanía estarán bajo mando estadounidense, sin detallar si los que van a Polonia y Alemania estarán bajo ese mando o el de la Otán.



Recordó que los 8.500 que están en "alerta elevada" en EE. UU. se desplegarían bajo la Fuerza de Respuesta de la Alianza Atlántica. La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania.

Un militar ucraniano se refugia en las posiciones en primera línea cerca de la aldea de Avdiivka, no lejos de la ciudad de Donetsk, Ucrania. Foto: EFE

París avisa de que se dan las condiciones de una intervención rusa en Ucrania

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, advirtió este miércoles de que "se dan todas las condiciones para que haya una intervención rusa" en Ucrania, aunque

París quiere seguir creyendo en las palabras de Vladimir Putin y sostiene que la prioridad es trabajar en la distensión.



"La situación es muy grave", reconoció Le Drian en una entrevista al canal France 2, en la que hizo referencia a la concentración de decenas de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania y a las maniobras conjuntas que Moscú y Minsk han organizado en Bielorrusia.



Teniendo en cuenta esos elementos hay a su juicio "un peligro claro e inminente" de una invasión rusa. Pero el mismo tiempo explicó que "no tenemos ninguna información de la voluntad del presidente Putin de pasar a la acción. Por eso sigue siendo hora de dar prioridad a la desescalada".

Los encuentros entre Xi y Putin son cada vez más frecuentes y cordiales; intereses políticos y económicos los unen hoy fuertemente. Foto: Alexey Druzhinin / AFP

Putin y Xi subrayarán su 'visión común' de la seguridad

El gobierno de Rusia reivindicó este miércoles el apoyo de China a sus exigencias en materia de seguridad frente a Occidente, antes de un encuentro de los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping en la apertura de los Juegos Olímpicos.



El presidente ruso se reunirá con su homólogo chino en el marco de la inauguración el viernes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.



Según Moscú, los dos líderes planean señalar su convergencia diplomática, ya que se han acercado a medida que sus relaciones con Estados Unidos se deterioran. "Se ha preparado una declaración común sobre la entrada de las relaciones internacionales en una nueva era", dijo Yuri Ushakov, consejero diplomático del presidente ruso.



"En ella encontraremos la visión común de Rusia y China (...) sobre todo en cuestiones de seguridad", agregó. Ushakov aseguró que China apoya los reclamos de Rusia "en materia de seguridad", una lista de exigencias dirigida a Estados Unidos y la Otán para aliviar las tensiones sobre Ucrania y que los occidentales han rechazado.



A fines de enero, el gobierno chino había llamado a "tomar en serio" esas demandas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

