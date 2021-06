EE. UU. registra importante aumento de cultivos de coca en Colombia

Estados Unidos documentó este viernes un importante incremento cercano al 15 por ciento en los cultivos ilícitos de coca en el país a lo largo del año 2020.



Según las cifras entregadas por la Casa Blanca, las hectáreas cultivadas se expandieron de 212.000 registradas en el 2019 a 245.000 en el 2020.



(Lea aquí: Cuatro año después, así avanza el programa de sustitución de cultivos)

También reportan incrementos en la producción potencial del alcaloide: de 936 toneladas métricas a 1.010 en ese mismo periodo, lo que equivale a un crecimiento del 8 por ciento en este conteo.



En ambos casos, se trata de cifras históricas para el país, según las mediciones de EE. UU., pues los valores más grandes registrados a la fecha eran precisamente los del 2019. Las nuevas estadísticas rompen una tendencia a la estabilización de los cultivos que se venía presentando desde el 2017 tras 6 años consecutivos de incrementos.

Aun así la Casa Blanca, en su anuncio, destacó un récord en la erradicación manual de 130.000 hectáreas eliminadas por esta vía y la incautación de 580 toneladas métricas a lo largo del año.



(En otras noticias: Tras 50 años de guerra contra las drogas, ¿se ha avanzado en ganarla?)



Dicen, a su vez, que Colombia enfrentó serios desafíos durante el año en los esfuerzos de erradicación, provocados por la pandemia del covid-19 y el alza de la violencia en zonas rurales.



"La relación antinarcóticos entre EE. UU. y Colombia continúa siendo fuerte… Pero estas tendencias demuestran la necesidad de incrementar aproximaciones holísticas que combinen el desarrollo económico, un incremento de la presencia del gobierno y seguridad ciudadana, interdicción, y erradicación en zonas rurales claves para reducir la estabilidad de la producción de cocaína y construir la paz en zonas afectadas por el conflicto", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



El texto no hace mención en reanudar la fumigación área. Algo en lo que sí había insistido la administración anterior de Donald Trump.

Estados Unidos documentó un incremento cercano al 15 por ciento en los cultivos ilícitos. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Por su parte el Gobierno colombiano emitió su propia declaración en la que sostiene que "las cifras publicadas por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los EE.UU. (ONDCP) sobre cultivos de coca y producción de cocaína, demuestran que la lucha contra las drogas ilícitas continúa siendo un enorme desafío, en el que Colombia y Estados Unidos continuarán aunando esfuerzos como socios y aliados. El apoyo de Estados Unidos ha sido decisivo para Colombia y continúa siendo fundamental para seguir avanzando".



En ese comunicado, la Casa de Nariño resalta que las cifras de la Casa Blanca contrastan con la reducción que reportó recientemente la ONU cuando entregó su propia evalaución sobre cultivos ilícitos en el país. En ese informe se sostiene que las hectáreas se redujeron en un 7 por ciento en 2020 y documenta una caída en el área sembrada por tercer año consecutivo.



El reporte de la ONU, no obstante, sí registró un aumento en la producción potencial del alcaloide del 8 por ciento, que es idéntico al estadounidense. Aún así, el aportado por la ONU fue más alto que el de EE. UU. pues ubica esta medición en 1.228 toneladas métricas. El término "producción potencial" se refiere a la cantidad de droga que pueden generar los cultivos sembrados.



En su momento, la ONU explicó que pese a la reducción de hectáreas que ellos registraron, aumentó el rendimiento en la extracción de pasta de cocaína por quienes se encargan de procesar la hoja de la mata.



En todo caso, el gobierno del presidente Iván Duque advirtió que ante la disparidad de las cifras de EE. UU. y la ONU, "los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas las revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición".



Afirma, además, que en la reunión realizada el pasado 23 de junio con el embajador Philip Goldberg en la Casa de Nariño "se ratificó que el enfoque amplio de la administración del Presidente Joe Biden frente a la lucha contra los cultivos ilícitos coincide totalmente con la política en ejecución desde comienzo del Gobierno de Iván Duque".



Y se acordó, así mismo, no solo fortalecer aún más la agenda común en la lucha contra las drogas sino en otros frentes como "medio ambiente, desarrollo rural integral que incluya la transformación exitosa y sostenible de economías ilícitas presentes en los territorios, energía, educación, democracia, derechos humanos y continuar generando oportunidades económicas y sociales a los colombianos".



La tendencia registrada en Colombia también se evidenció en Perú y parcialmente en Bolivia, los tres países que surten no solo el mercado estadounidense de coca sino el mundial.



En el caso del primero, los cultivos se expandieron en más de un 20 por ciento durante el 2020, de 72.000 a 88.000, mientras que su producción potencial se disparó un 25 por ciento: de 649 toneladas métricas a 811.



Bolivia, por su parte, presentó una ligera disminución en cuanto a hectáreas (de 42.180 a 39.400) pero con la producción potencial un poco más alta (de 301 toneladas métricas a 312).



En total, EE. UU. registró 372.400 hectáreas sembradas con coca en la región andina durante el 2020. Es decir 46.400 más que las reportadas en el 2019 (326.000).





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

