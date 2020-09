Crece escándalo por descalificaciones de Trump a caídos en combate

El escándalo develado por la revista The Atlantic, en el cual se asegura que el presidente estadounidense Donald Trump llamó “fracasados” y “perdedores” a los soldados del país caídos en la I Guerra Mundial, está creciendo, no tanto por su impacto en sí mismo sino por la andanada de reacciones que ha provocado en el mismo mandatario.



Trump no solo pidió que la cadena Fox News despida a su reportera asignada a temas de seguridad nacional, sino que también lanzó ataques a la copropietaria de la publicación, Laurene Powell Jobs, viuda del fundador de Apple, Steve Jobs.



Sobre la periodista de Fox, una cadena que normalmente lo defiende, dijo: “Jennifer Griffin debería ser despedida por este tipo de reporte. Incluso, nunca nos llamó para pedir un comentario”.



Griffin informó que dos exfuncionarios del Gobierno le confirmaron que el presidente “no quería llevar a cabo la ceremonia para honrar a los muertos de guerra estadounidenses” en el cementerio de Aisne-Marne en las afueras de París, durante una visita a Francia en el 2018, alegando que había mal clima para el vuelo en helicóptero.

Un exfuncionario citado por la reportera le comentó que Trump había utilizado la palabra ‘tontos’ para denigrar a los militares caídos, pero en un contexto diferente relacionado con la guerra de Vietnam.



“Cuando el presidente habló sobre la guerra de Vietnam, dijo: ‘Fue una guerra estúpida. Cualquiera que haya ido fue un tonto’ ”, indicó Griffin.



En cuanto a la viuda de Jobs, escribió: “Steve Jobs no estaría feliz de que su esposa esté desperdiciando el dinero que le dejó en una fracasada revista de izquierda radical que es dirigida por un estafador (Goldberg) y vomita NOTICIAS FALSAS y ODIO. Llámala, escríbele, hazle saber cómo te sientes”.

El episodio de París ha sido confirmado no solo por The Atlantic, sino por agencias como AP y reporteros que cubren la fuente.



Aquel día, la agenda indicaba que Trump iría al cementerio, pero, según los medios, no fue porque por la lluvia podría arruinarle el peinado y porque no iba a homenajear a soldados “fracasados” y perdedores”. Prefirió quedarse en la residencia del embajador de EE. UU. en París, de donde se llevó varias obras de arte que resultaron siendo réplicas.

Justo antes de que The Atlantic publicó su historia, una encuesta realizada por el Military Times y el Instituto para Veteranos y Familias de Militares de la Universidad de Syracuse encontró que solo 37,4 por ciento del personal en servicio activo apoya la candidatura a la reelección de Trump, mientras que 43,1 por ciento respalda a su rival, el demócrata Joe Biden.



