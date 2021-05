Covid: lo que debe saber si se va a vacunar como turista en EE. UU.

Desde hace algunas semanas, en Estados Unidos se ha comenzado a vacunar a todo el que lo desee, incluyendo turistas. Aún así, el proceso no es igual en todos los estados y hay varias cosas que se deben tomar en cuenta antes de comprar el tiquete rumbo a Miami, Nueva York y otras ciudades que ofrecen esta alternativa. EL TIEMPO responde algunas de las principales inquietudes.



Lea más: Las razones detrás de la disparada del turismo de vacunas en EE. UU.

¿Estados Unidos ya está permitiendo oficialmente la vacunación para turistas?



Si bien en el país no existe un mandato universal que lo autorice, varios estados -que son los que determinan las criterios de vacunación- han eliminado el requisito de la residencia para poder acceder a la vacuna. Entre ellos Florida, Nueva York, Virginia, Texas, California, Arizona y otros.



En gran medida, lo hicieron para promover la vacunación de indocumentados que viven en EE. UU. La eliminación de ese requisito quiere decir que, en la práctica, los turistas también pueden acceder a la vacuna sin obstáculos, pues no se les va a exigir un documento que demuestren residencia.



Por el momento, el único que ha hecho una invitación formal a los turistas es el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Pero cientos de colombianos se están vacunando en Estados Unidos diariamente en estos estados y no han tenido dificultades.



¿Qué provocó este cambio en la política de vacunación en EE. UU.?



En gran parte se debe a que las reservas de vacunas que existen en EE. UU. superan la demanda, que ha caído en un 30 por ciento o más en las últimas semanas y estas se han comenzado a acumular.



Además, muchos estados están viendo la vacunación de extranjeros como una manera de estimular el turismo y reactivar sus economías, muy golpeadas por el covid.

Jornada de vacunación en Miami. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

¿Qué debe hacer para vacunarse en EE. UU.?



Aún en los estados donde han eliminado el requisito de residencia el procedimiento puede variar.



Pero en general se hace por dos vías. La primera es el "walk in" o sin cita previa. Muchas farmacias del país, entre ellas CVS, Wallgreens, Publix, Costco y otras, ofrecen la vacuna sin cita previa.



Pero hay dos recomendaciones básicas para este modelo. La primera, asegurarse de que la farmacia tenga vacunas disponibles antes de dirigirse al local. La segunda, averiguar de qué tipo.



En EE. UU. solo ofrecen Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Pero las primeras dos requieren una segunda dosis y para muchos turistas pueden resultar conveniente Johnson & Johnson porque solo es necesaria una. También es posible recibir una segunda dosis si ya se puso la primera en otro estado u otro país, siempre y cuando sea de la misma vacuna.



Cada farmacia publica esta información (disponibilidad y tipos de vacuna) en sus sitios web. La CDC sacó hace poco una herramienta que le permite ubicar dónde se están poniendo vacunas en cada estado usando un "zip code" para calcular los sitios más cercanos.



Existen también centros de vacunación masiva como el Centro de Convenciones de Miami Beach, donde la oferta es ilimitada y, por lo tanto, no es necesario hacer estas averiguaciones.



La segunda vía es agendar una cita específica en cualquiera de estas farmacias o sitios que ofrece la herramienta de la CDC. Por lo general, se pueden programar hasta con dos días de anticipación.



Pero en ambos casos hay un aspecto técnico para tener en cuenta. Si usted se encuentra fuera de EE. UU., no podrá acceder a ninguno de estos vínculos porque están bloqueados dadas las regulaciones en el mercado de internet y/o ciertos controles gubernamentales.



Frente a eso hay dos alternativas. Una vez aterrice en territorio estadounidense el bloqueo desaparece y puede agendar la cita o revisar dónde hay disponibles. También puede pedirle a algún familiar o amigo que viva en EE. UU. que pida la cita por usted.

Centros de salud, iglesias, droguerías o parqueaderos son habilitados para la vacunación en Estados Unidos. Foto: Bloomberg

¿Cuánto cuesta?



En EE. UU. la vacuna es gratis, incluyendo a los turistas.



'Le puede interesar: EE. UU. enviará 20 millones de dosis adicionales a otros países



¿Qué documentos exigen?



En todos los estados exigen algún documento de identidad. En el caso de los turistas, el más lógico es el pasaporte. Además, si su cita es agendada, probablemente se le pedirá una dirección, que puede ser la del hotel donde piensa alojarse o la de un familiar o amigo.



En el caso de la Florida es posible que se le pregunte si usted se encuentra realizando algún tipo de actividad económica en el estado, pero no es necesario presentar documentación al respecto.



De hecho, muchos han interpretado el turismo como una forma de actividad económica. Pero en la mayoría de centros donde ofrecen la vacuna sin cita ni siquiera hacen la pregunta.



Solo en la ciudad de Miami hay por lo menos 30 centros que ofrecen la vacuna sin contar las farmacias. Este sábado 22 de mayo, de hecho, el consulado de Colombia en la ciudad está promoviendo una jornada de vacunación en su propia sede que será de 10 de la mañana a 4 de la tarde (280 Aragon Avenue, Coral Gables).



Todos los puntos disponibles se pueden consultar en esta dirección.



En el caso de Nueva York, otro destino popular entre los colombianos, se pueden ubicar sitios de vacunación y hacer citas a través de este portal.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

