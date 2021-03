Biden no compartirá con México vacunas anticovid

El presidente de EE. UU., Joe Biden, no tiene intención de compartir el suministro de vacunas contra el covid-19 de su país con México, pese a que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pensaba pedírselo en su primera reunión bilateral de este lunes.



El presidente mexicano planeaba pedirle a Biden que Estados Unidos comparta con México parte del suministro de vacunas contra el covid-19, y el líder estadounidense afirmó que planeaba hablar de ese tema con López Obrador.



Sin embargo, la portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo antes de la reunión que la Casa Blanca no tenía ninguna intención de compartir a corto plazo su suministro de vacunas, al menos hasta que garantice que son suficientes para inmunizar a todos los estadounidenses.



"No, el presidente (Biden) ha dejado claro que está centrado en garantizar que las vacunas sean accesibles para todos los estadounidenses. Ese es nuestro foco", indicó.



No obstante, los dos líderes se comprometieron con una "estrecha colaboración" en la lucha contra la pandemia, sobre todo en cuanto al "intercambio de información y desarrollo de políticas fronterizas", según la declaración conjunta.

El mandatario mexicano ha cuestionado que las vacunas que México adquirió de Pfizer y BioNTech se produzcan en una planta en Bélgica, porque EE. UU. ha exigido a sus farmacéuticas reservar la producción para dentro de su territorio.



"Aunque Pfizer también produce vacunas en Estados Unidos, estas nos las mandan de Europa", recordó López Obrador este lunes.



Además de las dosis de Pfizer, México tiene comprometidos 79,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, 10 millones de la china Sinovac y 51,4 millones del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



EE.UU. ha concedido autorización para uso de emergencia a las vacunas de tres compañías, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

