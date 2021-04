Estados Unidos, al borde de la cuarta ola por covid-19

El Gobierno de Estados Unidos aceleró este martes un calendario de vacunación que alienta la esperanza, pero advirtió que el país se encuentra al "borde" de una cuarta ola de contagios, que están subiendo por la variante británica y a medida que los estados eliminan sus restricciones.



Con un ritmo récord de tres millones de vacunas contra el covid-19 administradas al día y un tercio de la población que ya ha recibido al menos la primera dosis, el optimismo y la fatiga pandémica han generado un cóctel delicado en Estados Unidos, donde se está expandiendo la citada variante y otras locales.



"Estamos al borde" de una cuarta ola, alertó este martes el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, durante una conferencia en el National Press Club de Washington.



El experto y asesor del presidente estadounidense, Joe Biden, explicó que el país se encuentra en una "meseta precaria" después de varios meses de descenso en la incidencia de contagios de coronavirus, y la tendencia ahora es "al alza".



Eso presenta un desafío para la Casa Blanca, que debe promover y destacar el rápido ritmo de vacunación al tiempo que pide a los estadounidenses que no levanten todavía las medidas para mitigar los contagios, algo que ya han hecho varios estados con líderes conservadores.

Las personas en Estados Unidos están siendo inoculadas con biológicos como Moderna o Pfizer. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EFE

No estamos en la meta. Nos queda mucho por hacer. Todavía estamos en una lucha de vida o muerte contra este virus FACEBOOK

"El virus se está expandiendo porque hay demasiados estadounidenses que, como tienen a la vista el fin (de la pandemia), creen que ya estamos en la meta", dijo Biden durante un discurso en la Casa Blanca. "No estamos en la meta. Nos queda mucho por hacer. Todavía estamos en una lucha de vida o muerte contra este virus", añadió.



Biden adelantó la fecha en la que espera que todos los estadounidenses puedan pedir cita para vacunarse contra el covid-19, que era el 1° de mayo y que ahora es el 19 de abril.



"Con los suministros que tenemos disponibles, con el número de centros de vacunación y de profesionales que vacunan, creemos que todo el mundo en el país debería poder ponerse a la fila para el 19 de abril", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.



Luego de la fuerte temporada invernal, el reto está en hacerle frente a la llegada del verano que multiplica las salidas de personas y los encuentros sociales. Foto: AFP

Los estados que insisten en la reapertura total

Joe Biden ha criticado a estados como Texas y Misisipi por levantar restricciones como la obligatoriedad del uso de tapabocas, pero su margen de maniobra es limitado en un país donde los territorios tienen mucho poder para gestionar sus asuntos internos.



California, el estado más poblado del país y el primero que implementó una orden de confinamiento hace más de un año, anunció este martes que, si sigue en la trayectoria actual, levantará todas las restricciones relacionadas con el covid-19 el 15 de junio, excepto el uso de mascarilla.



La variante británica, más contagiosa, ya es la predominante en buena parte de Estados Unidos, aunque otras variantes regionales, como una detectada en Nueva York y otra en California, también están en auge.



"Las nuevas variantes del virus se están expandiendo rápidamente. Los casos están aumentando, y las hospitalizaciones ya no están bajando", alertó Biden este martes.



Aunque la media de muertes diarias por covid-19 en Estados Unidos ronda las 800, el nivel más bajo desde noviembre; los contagios están subiendo en varios estados del noreste y el medio oeste: en Michigan, las hospitalizaciones por covid-19 se han triplicado en el último mes.



La media de nuevos casos diarios supera los 64.000, lo que supone el 20 por ciento más que hace dos semanas y un nivel similar al del pasado verano, cuando hubo una ola de contagios después de que varios estados relajaran sus restricciones, según un análisis del diario The New York Times.



