EE. UU. donará 500 millones de dosis de vacunas a países con menos recursos

El presidente Joe Biden sigue posicionando a Estados Unidos como el gran donante mundial de vacunas contra el covid-19.

En una cumbre global organizada por la Casa Blanca para coordinar la lucha contra la pandemia, el mandatario anunció ayer la entrega de un nuevo contingente de 500 millones de dosis del biológico de Pfizer, que serán distribuidos entre países de ingresos bajos y medios.



Una cifra que se suma a los otros 500 millones que prometió en junio, durante la cita del G7 en el Reino Unido, y a otros 160 millones que ya entregó de sus propias reservas.



“Sabemos que para acabar la pandemia aquí en EE. UU. debemos acabarla en todas partes. Hice y mantengo mi promesa de que EE. UU. será el arsenal mundial de vacunas así como lo fuimos para la democracia durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el presidente.



Según Biden, las vacunas estarán disponibles a partir del año entrante y distribuidas en su totalidad antes de septiembre del 2022.



Por cada vacuna que hemos administrado en Estados Unidos vamos a poner tres más en el resto del mundo

“Con esta nueva donación, el total de nuestro compromiso supera los 1.100 millones de vacunas. Para ponerlo en otras palabras, por cada vacuna que hemos administrado en EE. UU. vamos a poner tres más en el resto del mundo”, dijo el mandatario tras resaltar que las donaciones de EE. UU. son superiores a las que han hecho todos los demás países del mundo juntos.



Biden volvió a pedir a las naciones más desarrolladas que se sumen a este esfuerzo con la entrega de vacunas para los más necesitados. Durante la misma Cumbre del G7, los países de la Unión Europea (UE) se comprometieron a entregar otros 500 millones de dosis.



En ese sentido, el presidente estadounidense anunció una nueva iniciativa entre EE. UU. y el Viejo Continente para colaborar más estrechamente y expandir el alcance global de las vacunas.



Esa nueva alianza estará afincada en cuatro principios básicos: que las vacunas no serán vendidas sino donadas a los países de ingreso bajo y medio; que estas contribuciones no se cobrarán tampoco en el plano político; que se usará a Covax como el mecanismo para distribuirlas, y que se combatirá la desinformación sobre las vacunas para generar confianza entre la población.



EE. UU. anunció en junio que entregaría un primer contingente de 200 millones de vacunas, pero directamente a países que consideraba aliados. Entre ellos Colombia, el país de la región que más vacunas estadounidenses ha recibido hasta la fecha (seis millones). Colombia también recibirá vacunas adicionales donadas por Washington vía Covax. Además, se espera que EE. UU. haga otra ronda de donaciones directas antes de que finalice este año.



Las vacunas que donará Estados Unidos son de la empresa Pfizer. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Controversia por vacunación

Por otra parte, seguía la controversia en torno a la decisión de EE. UU. de exigir prueba de vacunación a todos los extranjeros que deseen ingresar al país a partir de noviembre.



Varios medios informaron equivocadamente que EE. UU. solo aceptaría a personas que se hayan inoculado con dosis de Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson, los tres biológicos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés).



Esa decisión no se ha tomado aún y le corresponde a los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Pero diversas fuentes en la administración consultadas por EL TIEMPO sostienen que el CDC se inclina por un esquema que autorizaría el ingreso de toda persona vacunada con biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En este momento hay siete vacunas que han recibido el visto bueno de la OMS: Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, Sinovac y Sinopharm (China), AstraZeneca (Reino Unido) y Covishield (India).



Como Colombia solo ha usado vacunas de esta lista, los nacionales no tendrían problema para viajar a EE. UU., así hayan recibido una que no ha sido aprobada por la FDA, como Sinovac o AstraZeneca. Sputnik, producida por Rusia, aún no ha recibido la luz verde de la OMS.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

