Covid: EE. UU. no alcanzará meta de adultos parcialmente vacunados

El objetivo del presidente Joe Biden de vacunar al 70 por ciento de la población adulta con al menos una dosis de la vacuna anticovid para el 4 de julio, día de la fiesta nacional de Estados Unidos, será incumplido, dijo el martes un responsable de la Casa Blanca.



Se trata del primer objetivo no alcanzado en términos de vacunación para el presidente estadounidense, que convirtió el aceleramiento de la campaña de inmunización en una prioridad del comienzo de su mandato.



En una rueda de prensa, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el covid-19, Jeff Zients, destacó los "asombrosos" logros alcanzados en los últimos meses, entre ellos haber conseguido rebajar los casos de la enfermedad en un 90 por ciento desde comienzos de año.



No obstante, reconoció que para alcanzar el "audaz" objetivo marcado en marzo por

Biden de tener al 70 por ciento de los adultos de EE. UU. con al menos una dosis para el 4 de julio se van "a necesitar unas semanas extra", ya que el dato actual es del 65 por ciento.



El ritmo de vacunación se ha ralentizado desde abril cuando llegó a un pico de 3,4 millones de dosis diarias. El último promedio es de unas 850.000 dosis diarias, según los datos de las autoridades sanitarias, una cifra que incluye los niños y adolescentes de 12 años o más vacunados con Pfizer.



El objetivo, anunciado por Biden a inicios de mayo, no podrá entonces ser alcanzado en las próximas dos semanas.



El mandatario también se había fijado que 160 millones de estadounidenses hubieran completado su vacunación para la misma fecha. Pero hasta el momento, faltan 10 millones de personas para cruzar la meta. Ese objetivo debería alcanzarse de aquí "a mediados de julio", según Zients.



La vacunación varía fuertemente entre los 50 estados; 16 estados y la capital federal Washington ya alcanzaron el umbral de 70 por ciento de adultos con al menos una dosis. Se trata especialmente de aquellos situados en las dos costas. Pero las diferencias son enormes con otros estados más resistentes, como Alabama, Luisiana o Wyoming.



AFP

