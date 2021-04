Guía para vacunarse en Miami contra el covid

Actualmente Florida es el estado de EE. UU. con más casos de las nuevas variantes del covid-19, por lo que el acceso a las vacunas se convirtió en una prioridad para distintas ciudades como Miami que abrieron su campaña para incluir a poblaciones vulnerables e incluso a turistas.



Florida sumó el martes 9.068 nuevos casos de la covid-19, la mayor cifra desde el mes de febrero, y 64 muertes, alcanzado un global de 2.134.914 casos y 34.784 decesos desde el inicio de la pandemia.



Soledad Cedro, portavoz de la Alcaldía de Miami, dijo este martes en declaraciones a Caracol Radio que se estableció una estrategia para facilitar la vacunación anticovid.



"En Florida, los mayores de 18 años pueden vacunarse sin prescripción médica. Lo único es que residan en Florida (...) Hay veces que piden los documentos, sino uno puede pasar sin problema. Pero hay veces que sí piden los documentos y sin eso no vacunan", contó Cedro en sus declaraciones al medio.



En Florida para poder acceder a una vacuna hay que mostrar la licencia de conducir vigente o una identificación oficial con foto emitida por el Gobierno, o incluso una factura de servicios con una dirección de Florida o un contrato de alquiler.

La vacuna de covid-19 de Pfizer de BMC llega a las farmacias de Estados Unidos. Foto: Jessica Rinaldi. EFE

Adicionalmente, Cedro explicó que desde un inicio hubo rechazo para la vacunación de los turistas, pero todo cambió.



"Al comienzo de la vacunación hubo un rechazo muy fuerte al turismo para vacunación, porque no había vacunas para residentes. El seguro de salud cubre esto, entonces se cubría el costo de vacuna, mientras que el turismo no. Había un rechazo porque era con los impuestos. Resultaba injusto que los residentes no pudieran y los turistas sí. Pero ya cambió todo. Miami ha sido abierto con los extranjeros, no van a poner problema siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas para residentes", contó la funcionaria a Caracol Radio.



De otro lado, los congresistas demócratas pidieron este miércoles al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que aplique "flexibilidad" a la hora de requerir pruebas de residencia a los inmigrantes indocumentados que buscan vacunarse contra el covid-19.



Según el diario Miami Herald, para muchos activistas, dichos requisitos no son suficientes para algunos de los cerca 775.000 indocumentados que residen en este estado o de los hasta 200.000 trabajadores del campo que trabajan por temporadas y viven con sus familias.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

