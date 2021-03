Vacunados sí pueden verse con personas no vacunadas, dicen en EE. UU.

El pasado 22 de marzo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explicaron que sí es posible que los vacunados contra covid-19 se vean con otras personas sin preocuparse por el riesgo de contagio.

Estas declaraciones podrían permitir que dentro de los hogares ya vacunados haya tranquilidad, pues podrán reunirse con el resto de sus familiares y tratar de ‘volver a la normalidad’.



(Lea también: Covid-19: Interpol alerta por venta de vacunas falsas en internet).



Eso sí: aún hay límites planteados cuando una persona vacunada quiere visitar a quien no ha recibido la inmunidad contra el virus.



De acuerdo con ‘CNN’, Tami Skoff, epidemióloga de los CDC, mencionó que “en el contexto de que las personas no vacunadas pertenecen a un solo hogar, y tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave de covid-19, no se necesitan medidas de prevención, por lo que estas visitas podrían realizarse en interiores sin mascarilla o distanciamiento físico”.

Los ancianos han sido la prioridad de vacunación durante estos meses teniendo en cuenta la letalidad que el virus tienen en sus cuerpos. Foto: iStock

Vale la pena tener en cuenta que, para que una persona considere completado su proceso de vacunación, deben haber transcurrido al menos dos semanas desde la aplicación de la segunda dosis, en caso de que la vacuna así lo requiera (por ejemplo, la de Pfizer-BioNtech), o de la primera y única, como sucede con la desarrollada por Johnson & Johnson.



(Le puede interesar: Más de mil personas recibieron dosis falsas de vacuna covid en México).



Teniendo esto claro, Skoff afirma: “cada vez hay más evidencias que sugieren que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de tener una infección asintomática y, por lo tanto, son potencialmente menos propensas a transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas”.

¿Cuándo se deben cumplir las normas de bioseguridad?

Según la información de los CDC, cuando se trata de adultos mayores y de mujeres embarazadas es primordial que se tomen las medidas preventivas establecidas desde hace más de un año en todo el mundo (tapabocas, distanciamiento y lavado de manos, por ejemplo).



Además, no se recomienda llevar a adultos mayores o niños a recintos cerrados, en los que haya aglomeraciones, como las iglesias.

Imagen de una de las primeras eucaristías 'pos-pandemia' realizadas en Cali, en la cual se tuvieron en cuenta los protocolos de bioseguridad. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

También es importante respetar los protocolos cuando en una visita se reúnen personas de dos hogares diferentes y que no han sido vacunadas.



(Siga leyendo: Descubren 29 millones de vacunas de AstraZeneca bloqueadas en Italia).



“Deben continuar con los protocolos en el exterior y todos, independientemente del estado de vacunación, deben estar físicamente distanciados y con mascarillas bien ajustadas”, puntualizó la especialista.



En la actualidad, se sigue investigando el impacto de las vacunas en la reducción del riesgo de contagio.



Aún es fundamental continuar con las medidas preventivas.



(Lea también: Las restricciones que habrá este fin de semana y en Semana Santa).

Tendencias EL TIEMPO