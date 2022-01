El miedo por el contagio de la covid-19 es persistente y las millones de vidas que se han perdido por este virus pueden llegar causar que algunas personas cometan actos, cuanto menos, irresponsables.



Ese fue el caso de Sarah Beam, quien llevó al extremo su situación y puso en peligro la vida de su propio hijo de 13 años para evitar dar positiva para coronavirus.

Según informaron medios locales, la mujer, residente de Texas (Estados Unidos) tomó medidas desesperadas tras enterarse que su hijo se había contagiado de covid y lo encerró en el maletero de su vehículo para evitar exponerse al virus.



Ahora, Sarah Beam, la madre del menor, quien además trabaja como profesora en la escuela Cypress Falls, enfrenta cargos criminales.



(Le puede interesar: Policías no atendieron llamada de emergencia por jugar Pokémon Go).

¿Cómo descubrieron a Sarah?

El pasado 3 de enero, la docente de 41 años llegó a un centro de detección de covid ubicado Falcon Road, al noroeste del condado Harris.



Al llegar al lugar, testigos señalaron escuchar ruidos provenientes de la parte trasera del carro de Beam, según informó el diario ‘New York Post’.



Entonces, Bevin Gordon, director de los servicios de salud del centro de testeo, le pidió a la mujer que abriera el maletero. Grande fue su sorpresa al encontrar al menor acostado en el interior.

Facebook Twitter Linkedin

Sarah Beam es docente desde el 2011. Foto: Distrito Escolar Independiente de Cypress Fairbanks / iStock

Sarah explicó que intentaba mantener a su hijo aislado mientras lo trasladaba para hacerle la prueba.



“(La madre) declaró que puso (a su hijo) dentro del baúl para evitar que se expusiera a un posible COVID mientras lo conducía al estadio para pruebas adicionales”, dice el documento.



(Siga leyendo: El insoportable día a día de un hombre que tuvo hipo por 68 años).



Sin embargo, Gordon le dijo que ni ella ni el menor serían testeados hasta que el chico saliera del maletero. Después de esto, llamó a la Policía.



Registros de cámaras de vigilancia en el centro muestran a Sarah abriendo el maletero y a su hijo saliendo de este.



La policía señaló posteriormente que el menor “no resultó herido”.

Puso en peligro la vida de su hijo

Durante el interrogatorio, Sarah aseguró que su hijo era positivo para coronavirus y que lo había metido en el baúl para evitar que la contagiara.

Facebook Twitter Linkedin

El juez no la culpó pero siguen las investigaciones. Foto: iStock

Ahora, la mujer enfrenta cargos por “poner en riesgo a un menor”, aunque no ha sido arrestada.



No obstante, fue suspendida de su trabajo hasta que las investigaciones culminen.



De acuerdo con el medio local ‘KHOU’, afiliado a la cadena de noticias ‘CBS’, el juez no encontró una causa probable para inculpar a Sarah.



(Además: Niña colombiana lleva dos semanas desaparecida en ciudad de Estados Unidos).





Ante la decisión, el fiscal a cargo se pronunció y anunció que el caso puede ser llevado a otras instancias: “Respetamos el fallo del juez y continuaremos con nuestro trabajo”.

¿Por qué este acto supone un riesgo?

Según la Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil (Fupavi), los factores de peligro infantil son indicadores que avisan que el menor de edad vive bajo circunstancias que lo ponen en peligro de ser víctima de violencia.



De hecho, lo que hizo Sarah puede llegar a tratarse de una negligencia infantil o peligro infantil.



La definición es amplia y puede incluir cualquier forma de crueldad hacia un niño, como agresión sexual, abuso mental, abuso físico, negligencia y explotación.



Causar cualquier lesión puede ser la base para los cargos de abuso infantil. Peligro infantil, por otro lado, se refiere a la seguridad.

Más noticias

Virus de Epstein-Barr podría ser causa principal de la esclerosis múltiple

Willowbrook: el macabro colegio que usaba alumnos como ratas de laboratorio

Cirujanos trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre

El conductor que no desamparó a menor durante una emergencia

Estados Unidos bate un nuevo récord de hospitalizaciones por covid-19

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación / Argentina (GDA)