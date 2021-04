Desinfectar superficies contra covid suele ser 'show', dicen los CDC

El covid-19 sigue haciendo estragos en el mundo.



En el panorama nacional, el coronavirus azota a las ciudades principales. Medellín está a punto del colapso sanitario, mientras la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos de Bogotá y Cali, por nombrar algunas zonas, disminuye cada vez más.

(Lea también: La mitad de los adultos de EE. UU. ya recibieron una dosis anticovid)

El lunes y el martes, el país batió lamentables récords de muertes por covid (420 el lunes y 429 el martes) y, aunque hay diversas restricciones en casi todo el territorio nacional, el tercer pico se agudiza.



Más allá de las complicaciones mundiales, desde diciembre del año pasado iniciaron diversas campañas de vacunación en el mundo. Colombia, por su parte, empezó a vacunar en febrero.

Facebook Twitter Linkedin

Vacunación en Colombia. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

Ha pasado más de un año desde la declaración del coronavirus como pandemia y se conocen muchas más cosas sobre el virus. Se desarrollan tratamientos para los cuadros graves de la enfermedad y, sobre todo, se concentraron medidas principales para evitar el contagio.



El mundo lleva más de un año con tapabocas.

Facebook Twitter Linkedin

El coronavirus tuvo como epicentro a Wuhan, una ciudad de China. Foto: Dale de la Rey. AFP

(Le contamos: El 'boom' del turismo de vacunas a EE. UU. ¿Por qué es polémico?)

Referente al contagio de covid, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que, a día de hoy, la desinfección de superficies puede convertirse más en un acto reconfortante que en un verdadero escudo contra el coronavirus.



“Los CDC determinaron que el riesgo de transmisión por superficies es bajo y secundario a las rutas primarias de transmisión del virus a través del contacto directo con gotitas y aerosoles", dijo Vincent Hill, jefe de la Subdivisión de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua.



Hill aseguró que el contagio en superficies es factible, principalmente, en espacios cerrados, pues al aire libre las exposiciones climáticas tienen mayores posibilidades de erradicar el virus.

Facebook Twitter Linkedin

"No es necesario desinfectar las superficies, a menos que una persona enferma o positiva por covid-19 haya estado en la casa en las últimas 24 horas": Hill Foto: istock

Los CDC en torno a esto aseguraron, además, que la transmisión del virus en superficies es capaz de ocurrir durante las primeras 24 horas de infección.



“Por lo general, no es necesario desinfectar las superficies, a menos que una persona enferma o positiva por covid-19 haya estado en la casa en las últimas 24 horas”, puntualizó el experto.

La falsa sensación de seguridad

Hill, a raíz de lo dicho por los CDC, dio una advertencia sobre el uso excesivo, y en ocasiones superfluo, de productos de limpieza con los cuales, en realidad, no se desinfecta ninguna superficie y apenas si se da una falsa sensación de seguridad.



Hill dijo que este “show” de limpieza no tendría mucho sentido si no se llevan a cabo las medidas de seguridad primordiales: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

(Le puede interesar: El 0,007 por ciento de los vacunados en EE. UU. se infectó de covid-19)

El ‘teatro’ de la presunta desinfección, para Hill, “podría hacer que las personas sientan menos necesidad de aplicar otras medidas importantes de prevención”.



“El 19 % de la gente lava los productos alimenticios con lejía, lo que podría llevar al consumo de lejía que no se lava, que puede hacerle daño al cuerpo porque la lejía es tóxica. El 18 % usó limpiador doméstico en la piel desnuda, que puede dañar la piel y causar erupciones y quemaduras”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Este “show” de limpieza no tendría mucho sentido si no se llevan a cabo las medidas de seguridad primordiales: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico. Foto: istock

Hill enfatizó en que muchas personas acudieron a emergencias después de consumir, inhalar o rociar desinfectantes con el propósito de ‘erradicar’ el virus de sus cuerpos.



Este peligroso cometido solo les causó malestares corporales u otras dificultades de salud.

(Le puede interesar: Estudio encuentra que vacunas de Pfizer y Moderna evitarían contagios)

También hay otros métodos de limpieza que fueron descartados por los CDC.



“La efectividad de métodos alternativos de desinfección de superficies, como ondas ultrasónicas, radiación ultravioleta de alta intensidad y luz azul LED contra el virus que causa el covid-19 no se ha establecido completamente”, concluyó la entidad.

Tendencias EL TIEMPO