Un hombre en Estados Unidos afirmó que, tras padecer coronavirus, su pene "se encogió", reportaron medios locales. El testimonio se compartió en el pódcast 'How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick', de Slate.



"Soy un hombre heterosexual, en mis 30", indicó el sujeto, quien no reveló el estado de su vacunación y recordó que luego de la enfermedad tuvo disfunción eréctil.



"Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero (...) más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy por debajo del promedio", aseguró.



"Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente", agregó.



Después de que contrajo el coronavirus, en julio de 2021, y que fue hospitalizado, el hombre notó que su pene se había encogido al menos una pulgada y media, es decir, casi 4 centímetros.



“Realmente no debería importar, pero ha tenido un profundo impacto en mi confianza en mí mismo y mis habilidades en la cama", dijo.

'Problemas vasculares'

El doctor Charles Welliver, urólogo y director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, declaró que el "covid (causa) una gran cantidad de síntomas respiratorios que conducen a muchas muertes (...) pero también hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres”.



El médico continuó citando estudios que han mostrado casos de sujetos que sufrieron priapismo (la erección persistente provocada sin excitación sexual) y disfunción eréctil, después de contraer covid-19.



En noviembre, un grupo de urólogos publicó un anuncio de servicio público en honor al Mes Nacional de la Impotencia y advirtió a las personas que se vacunaran contra el covid-19 para "salvar el futuro de las erecciones".



'Insider' informó anteriormente que las infecciones con esta enfermedad se han asociado con mala circulación y coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.



La doctora Ashley Winter, uróloga de Oregón, insistió: “Es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento, el ‘Covid Dick’ (Pene covid) es algo real”.



Los especialistas declararon que la reducción se puede tratar mediante medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío.

El Universal (México- GDA)