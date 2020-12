Corte Suprema entierra a Trump en su intento por revocar elecciones

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes, en tiempo récord y de manera contundente, una demanda de última hora elevada por el Fiscal de Texas y el presidente Donald Trump con la que pretendían anular millones de votos en cuatro estados que ganó Joe Biden y que le dieron la victoria en las pasadas elecciones.



La decisión de la Corte, compuesta por una mayoría conservadora, puso fin a los esfuerzos legales que había lanzado el presidente saliente de EE. UU. desde el pasado tres de noviembre para tratar de revertir el resultado electoral.



El mismo Trump se había referido a esta querella como "la más poderosa" y había logrado el respaldo de 126 representantes a la Cámara y de 17 Fiscales Generales de estados en los cuales ganó.



"Texas no ha demostrado un interés judicial reconocible en la manera como otros estados adelantan sus elecciones. Todas las otras mociones son rechazadas como irrelevantes", dijo la Corte en su breve pronunciamiento.

La demanda fue interpuesta esta semana por el Fiscal de Texas, alegando que estos cuatro estados (Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin) habían modificado sus normas electorales antes de los comicios y que eso se había prestado para un supuesto fraude, el cual pretendían demostrar si la acción era aceptada por la máxima instancia judicial.



Pero la Corte, compuesta por seis jueces conservadores y tres liberales, ni siquiera quiso escuchar la demanda y argumentó que Texas no tenía derecho a presentarla.

Desde el comienzo la demanda había sido catalogada como absurda por los expertos legales en el país y con muy pocos chances de prosperar.



Lo que pretendían Trump y el Fiscal de Texas era que la Corte metiera la mano para anular los resultados de las elecciones en otros estados que, bajo la Constitución, tienen derecho a diseñar su sistema electoral de manera independiente.



Así mismo, intentaban encontrar un remedio posterior a las elecciones, cosa que no hicieron con antelación, cuando tuvieron la oportunidad de buscarlo ante instancias judiciales. Pero aún así, nadie creía posible que la corte terminara inmiscuida en un proceso en el cual un estado buscaba vulnerar los derechos de otro.

Dos jueces, los conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, se separaron de la mayoría al indicar que ellos habrían permitido la presentación de la demanda, pero no entraron a evaluar sus méritos. Es decir, desde la perspectiva de ellos, la Corte Suprema debió escucharlos al menos antes de fallar.



Pero lo más doloroso para Trump es que los tres jueces conservadores que él mismo nombró, y a quienes le había pedido abiertamente intervenir en su favor, no se sumaron al disenso de Alito y Thomas en este punto.



Si bien el presidente perdió las elecciones el pasado tres de noviembre y había sido derrotado en otros cincuenta procesos judiciales, ante jueces conservadores y liberales en seis estados del país, la de este viernes es demoledora. No solo por quien la toma sino por el momento en el que sucede.

Con su demanda ante la Corte, Trump agotó ya todas las alternativas jurídicas posibles para tratar de frenar lo inevitable. Ya todos los estados, además, certificaron los resultados de las elecciones esta semana y el próximo lunes se reunirá el Colegio Electoral, donde debe confirmarse el triunfo de Biden basado en esos resultados.



En otras palabras, el único camino que le resta al pronto exmandatario es apelar a las vías inconstitucionales o lograr que el Congreso, este próximo seis de enero, decida no honrar el voto del Colegio Electoral. Y nadie cree que algunas de esas dos cosas lleguen a suceder.



Sin embargo, el líder de los republicanos en el Congreso de Texas dio una nueva prueba del delicado momento por el que atraviesa EE. UU. al sugerir este viernes que quizá su estado debería unirse a otros y formar una "Unión de Estados" que sí respete la Constitución". Eso en respuesta a la decisión de la Corte Suprema. Es decir, pidió de manera directa la secesión.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68

